J’ai commencé à Aisemont Place et Aisemont Gare. Je suis ensuite parti à Bambois, en pupilles et en minimes. J’ai alors rejoint l’équipe cadets de Havrenne. Tout en disputant ma dernière campagne en cadets à Durnal, j’ai intégré la promotion avec, au terme de la saison, le titre et la montée en nationale 3. Nous avons aussi décroché le titre national en cadets avec notamment Benoît Hamin, Aubry Lecocq et Gaëtan Gravar. Après ces trois saisons chez les Durnaliens, je suis passé à Laneffe, Ottignies, Bousval, pendant sept années, Baisy-Thy, Aisemont et Genappe.

La saison 2021 a tourné en eau de boudin à Genappe. Pour quelles raisons?

Après une saison 2020 perturbée par la crise sanitaire, la campagne 2021 a bien débuté en juin. Mais en septembre, Romain et Sylvain Denis et moi-même avons décidé de ne pas terminer le championnat. Les dirigeants n’ont pas respecté leurs engagements. Nous avons été mis devant le fait accompli.

Tu as alors rapidement signé à Senzeilles.

Les dirigeants recherchaient un cordier-livreur pour remplacer Valentin Jacques, parti à Acoz. Laurent Gobron m’a contacté un samedi à 23h30 et, le dimanche à 10h, je lui donnais ma réponse, positive. L’ambiance y est excellente. J’ai retrouvé le plaisir de jouer. C’est exceptionnel, de pouvoir jouer avec Eddy Charloteaux et Laurent Gobron, deux pelotaris au palmarès particulièrement bien garni.

L’équipe a été reconduite. Une bonne décision?

L’équipe est bien balancée entre expérience et jeunesse, avec Damien Dussard et Maxime Durbecq. Nos atouts se situent principalement sur le rectangle, avec un trio de frappe performant. Mais, en devanture, Jordan et moi savons aussi frapper entre les perches. De quoi compliquer la tache des livreurs adverses.

Quel bilan tirez-vous du premier tour?

On n’a connu qu’un off day, à Mont-Gauthier. Nous avons parfaitement clôturé les luttes aller, avec la victoire sur Aisemont, le leader, qui était invaincu. Cette lutte avait attiré la grande foule. Nous avons aussi assuré notre qualification pour la balle du Gouverneur.

C’est un rendez-vous qui te tient à cœur?

Bien sûr. Tous les pelotaris se battent pour décrocher le précieux sésame. Pour ma part, je l’ai déjà remportée à quatre reprises en quatre participations, avec Laneffe, Durnal, et à deux reprises avec Aisemont. Alors, pourquoi ne pas viser un cinquième succès, avec Senzeilles. Cela ferait le bonheur de Laurent Gobron et d’Eddy Charloteaux, qui aimeraient ajouter une ligne à leur palmarès.

Quel est ton avis sur les autres qualifiés?

Aisemont sera le favori, avec un trio de frappe efficace et de puissants livreurs. Clermont, qui revient pour la deuxième fois, présente un cinq homogène, qui nous a bousculés, en championnat. Quant à Mont-Gauthier, qui pourrait recevoir l’aide de Tristan Schmit, il ne sera pas l’oiseau pour le chat.

Où puises-tu tes meilleurs souvenirs?

Sans conteste, le premier titre de champion de Belgique, en minimes, à Havrenne. Je retiens aussi ma première lutte en N1 avec Bousval, contre Maubeuge.