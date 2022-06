Ateliers d’initiation pour une vingtaine d’élèves couvinois

Attirer des jeunes vers la pratique de la balle pelote reste la priorité de la Fédération des Jeux de Paume Wallonie-Bruxelles. Une cellule formation et recrutement a vu le jour. « Depuis son installation, nous avons contacté et visité une quarantaine d’écoles, pour travailler en collaboration avec les professeurs d’éducation physique et proposer des animations », confie Joël Mercier, le secrétaire et moniteur.