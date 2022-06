Pour Éric Suray, qui entame sa deuxième saison à la tête des Mosans, la saison 2021-2022 lui laisse un goût de trop peu. Cinquièmes, les Profondevillois ont participé au tour final après avoir remporté la deuxième tranche. " Lors de la demi-finale à Evelette, on a sorti une belle prestation et on aurait pu se qualifier. Tout au long de la campagne, on a cependant manqué de continuité, de régularité. À l’exception d’une série de trois succès, on a soufflé le chaud et le froid. Avec les nouvelles recrues, dont plusieurs joueurs d’expérience, j’espère qu’on pourra corriger le tir et avoir plus de stabilité dans les performances."

Pour compenser les départs de Medhy Petrisot (Flavion), Jonathan Veroven (RUS Dinantaise), Olivier Leblanc (Fernelmont), Yohan Dubucq (Anhée) et les arrêts de Michaël Alexandre, Georges Michalakis et Michaël Heusling, les comitards et le coach ont recruté dix joueurs dont les Sartois Giovanni Militello, Adrien Folens, Loïc Perpète, Grégory Bertrand, Thomas Badoux, les Malonnois Quentin Guillaume, Damien Bodart et Guillaume Van Vlemeren, et le jeune Florent Chevalier, qui appartient à Profondeville et qui évoluait en U19 à Ciney.

" On a concédé beaucoup trop de buts la saison dernière , ajoute Éric Suray. La priorité était donc de renforcer la défense, notamment avec Militello, Badoux et Bertrand. Quentin Guillaume, qui remplace dans les buts Clément Weber, opéré récemment des ligaments croisés, devrait rassurer les défenseurs. Il parle beaucoup. J’espère que cette saison, on enchaînera les performances. La solidarité que l’on retrouve à la buvette, je veux la voir sur le terrain ."

La reprise est fixée au 17 juillet.