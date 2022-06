Neuf jours de sport sur sable à Yvoir

le centre de la localité s’est déjà transformé en plage sportive, à l’époque où le VCMosan Yvoir d’Albert Daffe y organisait ses réputés tournois de beach-volley puis, quelques années plus tard, quand les "artistes" du soccer s’y produisaient, à l’initiative de la famille Sbaa. Le conseil consultatif des sports de la Commune a permis de renouer avec cette "tradition", en y associant cette fois tous les clubs de l’entité intéressés. "C’est Youness qui a émis l’idée de refaire un beach, en se souvenant de ces précédentes éditions , nous expliquait ce dimanche Christine Bador, membre de ladite commission. Nous avons élaboré, puis présenté notre projet au collège communal, qui y a répondu favorablement. Le but, c’est que tous les bénéfices du bar soient redistribués aux associations partenaires, au prorata des heures qu’elles auront prestées. Même les petits clubs, qui n’auront programmé qu’une heure d’activité, comme la gym douce ou la méthode Pilates, auront donc droit à une rentrée d’argent, ce qui n’est pas négligeable après la période Covid. La plage sera également occupée deux fois par la Maison des Jeunes, le mercredi après-midi par l’accueil extrascolaire et, chaque journée de cette semaine, par les élèves des écoles de la Commune."