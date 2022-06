Le tournoi de Mont-Gauthier du 28 juin au 2 juillet

Après deux années perturbées par le Covid, Mont-Gauthier organisera à nouveau son tournoi annuel, qui réunira six équipes de nationale 1, ainsi que les formations namuroises de nationales 2 et 3. Lors de la première journée, le mardi 28 juin, à 15 h, Aisemont, le leader de la nationale 3, sera opposé à Ogy et Maubeuge. Le mercredi 29 juin, l’équipe locale, qui avait remporté l’édition 2018, affrontera Acoz et ses Namurois Thirion, Geuens, Jacques et Grégoire, ainsi que St-Servais. La journée du jeudi 30 juin sera réservée aux équipes de nationale 3, avec la participation de Senzeilles, Warnant et la jeune équipe locale. La dernière éliminatoire du vendredi 1er juillet devrait voir Thieulain, vainqueur en 2017 et 2019, décrocher son ticket pour la finale aux dépens de Wieze et Planois.