La famille rhisnoise, c’est une tradition

Sur le plan sportif, l’encadrement de l’équipe B sera revu. "La P3 sera coachée par David Badoux, qui succède à Gaël Masson. Il aime travailler avec les jeunes. C’est une des raisons pour lesquelles le comité lui a accordé sa confiance. C’est un fameux défi car l’équipe est remaniée de fond en comble. Beaucoup de jeunes Rhisnois sont revenus et seront encadrés par des routiniers. Le premier objectif est de faire prendre la mayonnaise afin d’éviter rapidement la zone dangereuse. Le second sera de faire progresser nos jeunes pour qu’ils titillent une place en équipe A."

L’équipe première, elle, sera toujours entraînée par Thomas Nelis, épaulé par le T2 David Vanrusselt et l’entraîneur des gardiens Olivier Cheval. "Le Top 3 serait un excellent résultat, a enchaîné le T1 local. Nous nous sommes renforcés en étant plus complets et en augmentant le noyau de 22 à 25 joueurs. La série sera relevée."

En famille

Que ce soit en P2 ou en P3, et encore plus chez les jeunes, le club mauve est fier de garder son ancrage rhisnois. "Les deux noyaux ont une connotation locale très importante , a poursuivi Alain Joine. C’est une des volontés et une des traditions du club. Nous souhaitons jouer avec des jeunes du cru. Le coordinateur Nicolas Toussaint fait un maximum pour avoir des U17 et pour faire la jonction entre les jeunes et les équipes premières. J’aimerais que les deux noyaux travaillent en symbiose. Tout le monde sera gagnant. Si je dis les Braibant, les Reins, les Rihoux, les Allard et les Munaut, voilà autant de familles qui ont deux garçons qui jouent à Rhisnes…!"

Après avoir évoqué les règles internes, Alain Joine a conclu son intervention par ces mots: "Le respect des bénévoles et des installations est mon cheval de bataille."

Au rayon des infrastructures, le terrain n°3 sera bientôt équipé de deux poteaux d’éclairage supplémentaires.

Reprise: le dimanche 17 juillet (10h).

Matches amicaux: tournoi triangulaire à Anhée le dimanche 24 juillet (13h), match à Jemeppe (P3) le mardi 2 août (19h30) et match à Fernelmont-Hemptinne (P1) le mardi 9 août (20h).

Coupe provinciale: contre Assesse le dimanche 7 août (16h).