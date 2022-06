Jogging du Congo (Ciney): Victoire d’Amélie Bihain «à la maison»

Disputes pour la victoire

Pourtant pas très serein avant de prendre le départ, en voyant la concurrence et puis le rythme sur les premiers kilomètres, Antoine Havenne a terminé finalement avec une minute d’avance sur ses concurrents. " Je me suis retrouvé à la seconde place assez rapidement et dans la côte vers Fays, j’ai rattrapé le premier, que j’ai tenté, à plusieurs reprises, de dépasser, en vain. Finalement, cela a fonctionné et je suis parvenu à creuser l’écart sur ce parcours varié, entre routes, chemins de terre, herbes, et vallonné ", commente le vainqueur, ravi de pouvoir compter sur sa famille, ses plus fidèles supporters ce vendredi. Guillaume Pousseur et Valentin Grégoire complètent le podium.

Chez les filles, la victoire était très disputée. Il n’y a que trois minutes qui séparaient Isabella Martina, la gagnante, de Maud Pierard, deuxième. Rebecca Dubois est arrivée une petite minute plus tard et s’est emparée de la troisième place.

Bihain sur ses anciennes terres

Les Liégeois étaient en nombre à Ciney et ont raflé les premières places. Sur le 12 kilomètres, Gaultier Purper, Pierre Didier et Laurent Maes ont formé le podium, devant un Thibault Pierard assommé par la chaleur. " Les deux premiers étaient vraiment très forts. Je ne suis même pas parvenu à suivre le rythme du troisième. Je me suis retrouvé seul durant toute la course. Le parcours était assez roulant, et heureusement car avec les températures encore élevées, les performances étaient amoindries ", commente le quatrième.

Chez les dames, Amélie Bihain a cédé à la tentation et s’est alignée sur cette épreuve cinacienne qu’elle connaît puisque c’est le quartier de son enfance. " Avant le départ, je me méfiais de Marie Honin, qui termine finalement à la seconde place, car je connais ses qualités. Dès l’entame de l’épreuve, j’ai placé une petite accélération à laquelle elle n’a pas répondu. J’ai décroché mes concurrentes et fait ma course par rapport aux hommes. Ce n’était pas un bon jour pour moi, il faisait chaud, mais je n’ai rien lâché" , précise l’athlète de l’Arch. Charlotte Dekoster s’est contentée de la troisième place, derrière Marie.

La prochaine manche du challenge condrusien est prévue pour le vendredi 1er juillet, à l’occasion du jogging des Coccinelles à Chevetogne.

6,6 kilomètres

1. Havenne Antoine 00:24:00, 2. Pousseur Guillaume 00:25:01, 3. Gregoire Valentin 00:26:12, 4. Claes Herman 00:26:52, 5. Bruyeer Alexandre 00:27:14, 6. Lamchachti Kalid 00:27:24, 7. Frison Aaron 00:27:32, 8. Haquenne Damien 00:27:46, 9. Pollet Vincent 00:27:50, 10. Hermant Quentin 00:28:00, 11. Landrieux Quentin 00:28:08, 12. Rouhart Daniel 00:28:11, 13. Graulich Hugues 00:28:19, 14. Oliviers Sanne 00:28:35, 15. Simon Cassien 00:28:39, 16. Steveny Michael 00:29:04, 17. Martin Yannick 00:29:37, 18. Paladino Olivier 00:30:04, 19. Isabella Martina 00:30:11, 20. Pierard Maud 00:30:14, 21. Milazzo Bastien 00:30:19, 22. Mazuin Kevin 00:30:24, 23. Farineau Florentin 00:30:26, 24. Seron Guillaume 00:30:46, 25. Parmentier Reynders Neil 00:30:47, 26. Bonhomme Laurent 00:30:50, 27. Tripnaux Gilles 00:31:04, 28. Dubois Rebecca 00:31:09, 29. Royer Philippe 00:31:09, 30. Hofman Michael 00:31:13, 31. Garcia Francois-David 00:31:32, 32. Cop Nicolas 00:31:32, 33. Daveloose Michael 00:31:44, 34. Decamps Bastien 00:31:59, 35. Lespagnard Christophe 00:32:13, 36. Baus Caroline 00:32:25, 37. Dussard Maya 00:32:29, 38. Pillitteri Carmelo 00:32:31, 39. Lebrun Thibault 00:32:34, 40. Barthelemy Magali 00:32:35, 41. Tormen Alaric 00:32:56, 42. Duchene Louis 00:33:21, 43. Frison Klara 00:33:35, 44. De Garde Gilles 00:33:37, 45. Dachelet Julien 00:33:43, 46. Farineau Romain 00:33:54, 47. Renard Childeric 00:33:54, 48. Bihain Benoit 00:33:56, 49. Bihain Fanny 00:34:06, 50. Pierard Mathieu 00:34:09, 51. Beauvois Elise 00:34:13, 52. Bollinne Thomas 00:34:38, 53. Verbeke Martin 00:35:06, 54. Dachelet Caroline 00:35:10, 55. Didion Nicolas 00:35:19, 56. Simon Steve 00:35:32, 57. Renard Lucas 00:35:38, 58. Assenmacker Tiphany 00:35:42, 59. Terrade Yves 00:35:45, 60. Aidans Laurent 00:35:52, 61. Lemaire Myrtille 00:35:53, 62. Perwez Axel 00:00:25, 63. Dieudonne Richard 00:36:07, 64. Colomer Loic 00:36:18, 65. Plompteux Christian 00:36:27, 66. Leonet Marie-Helene 00:36:37, 67. Beguin Marthe 00:36:44, 68. Lambert Mathilde 00:37:45, 69. Milazzo Boris 00:37:45, 70. Laixhay Geoffray 00:38:27, 71. Bemelmans Jeannou 00:38:27, 72. Lecleir Karine 00:38:34, 73. Braham Lize 00:38:54, 74. Tripnaux Lola 00:38:58, 75. Frison Mattew 00:39:00, 76. Lobet Georges 00:39:01, 77. Helas Jennyfer 00:39:03, 78. Braham Mehdi 00:39:06, 79. Thiry Catherine 00:39:12, 80. Solot Jonathan 00:39:12, 81. Courtin Jacqueline 00:39:27, 82. Melard Amelie 00:39:45, 83. Delacharlerie Sylvie 00:39:57, 84. Laval Celine 00:39:59, 85. Kinet Serge 00:40:06, 86. Fouarge Coline 00:40:23, 87. Terrade Clarisse 00:40:28, 88. Icket Erik 00:40:29, 89. Derwael Frederic 00:40:52, 90. Demoulin Laura 00:40:55, 91. Jungblus Myriam 00:40:56, 92. Bemelmans Christophe 00:40:59, 93. Jaa Nathalie 00:41:01, 94. Heyman Victoria 00:41:54, 95. Crepin David 00:42:05, 96. Goedert Vincent 00:42:18, 97. Havenne Samuel 00:42:34, 98. Charlier Isaline 00:42:38, 99. Delacharlerie Sarah 00:42:39, 100. Olix Cheila 00:42:42, 101. Fleres Miguel 00:42:50, 102. Gerard Gaetan 00:42:56, 103. Matagne Laura 00:42:58, 104. Gilles Maud 00:43:00, 105. Jadin Aurelie 00:43:06, 106. Rochus Noemie 00:43:31, 107. Crasset Anais 00:43:38, 108. Wilkin Martine 00:43:45, 109. Van Kelst Camille 00:44:17, 110. Didion Magali 00:44:22, 111. Blondia Sandro 00:45:28, 112. Matagne Oceane 00:45:30, 113. Rulot Corentin 00:45:49, 114. Rulot Corentin 00:45:50, 115. Rulot Francois 00:45:53, 116. Devillers Matthias 00:46:04, 117. Krauch Bruno 00:46:05, 118. Robert Elodie 00:46:17, 119. Vanderborght Axelle 00:46:17, 120. Reynders Carine 00:46:28, 121. Joris Emilie 00:46:38, 122. Stiernon Josiane 00:46:54, 123. Thomas Francis 00:47:09, 124. Deward Catherine 00:47:12, 125. Daveloose Lilly 00:47:22, 126. Delcourt Yasin 00:47:31, 127. Parmentier Reynders Niamh 00:47:33, 128. Godderis Laura 00:48:08, 129. Janssens Sophie 00:48:09, 130. Salpeteur Roger 00:48:10, 131. Beaudot Marc 00:48:18, 132. Charlier Jacky 00:48:33, 132. Bouchat Anne 00:48:44, 134. Nocart Pauline 00:49:31, 135. Trussart Philippe 00:49:41, 136. Defosse Sophie 00:49:41, 137. Mathieu Anne-Sophie 00:49:46, 138. Goedert Severine 00:50:18, 139. Laurent Chantal 00:51:12, 140. Didion France 00:51:47, 141. Warzee Justine 00:51:47, 142. Aidans Jonathan 00:51:53, 143. Defosse Franck 00:51:53, 144. Clarys Odile 00:53:01, 145. Baonville Julie 00:53:08, 146. Lejeune Noelle 00:53:40, 147. Goffaux Brigitte 00:56:20, 148. Reynders Anne 00:59:10, 149. Mergeai Agnes 00:59:42, 150. De Pauw Jennifer 01:09:45, 151. Prescler Ornella 01:09:46

12 kilomètres

1. Purper Gaultier 00:43:57, 2. Didier Pierre 00:44:08, 3. Maes Laurent 00:45:34, 4. Pierard Thibault 00:46:26, 5. Lemos Cruz Mathieu 00:47:19, 6. Astolfi Damien 00:47:38, 7. Schmitz Bertrand 00:47:44, 8. Thonet Sebastien 00:47:52, 9. Tamigneaux Cedric 00:48:02, 10. Bihain Amelie 00:48:12, 11. Colomer Jean-Francois 00:48:36, 12. Robinet Frederic 00:49:07, 13. Corbusier Philippe 00:49:42, 14. Lambotte Pascal 00:50:37, 15. Simonet Denis 00:50:49, 16. Magonette Xavier 00:51:10, 17. Paques Thierry 00:51:56, 18. Honin Marie 00:51:59, 19. Dekoster Charlotte 00:52:56, 20. Henrot Pascal 00:53:07, 21. Arnould Jerome 00:53:33, 22. Faveaux Thierry 00:53:56, 23. Simonet Christophe 00:55:12, 24. Disclez Romain 00:55:25, 25. Lambotte Manon 00:55:40, 26. Calozet Julien 00:55:44, 27. Bultot Christian 00:55:52, 28. Delobbe Jonathan 00:56:47, 29. Burette Nathan 00:56:58, 30. Vincent William 00:57:03, 31. Constant Aurelien 00:57:21, 32. Baudoin Philippe 00:57:24, 33. Raiwet Timothee 00:57:39, 34. Vandevoorde Valentin 00:57:46, 35. Thonet Lilian 00:58:03, 36. Chaboteaux Nicolas 00:58:03, 37. Pycke Jonathan 00:58:12, 38. Dubois Pascal 00:58:31, 39. Dendal Didier 00:58:52, 40. Borsus Charly 00:59:00, 41. Servais Stephane 01:00:01, 42. Marteau Valentin 01:00:30, 43. Buffet Junior 01:00:30, 44. Rosillon Dominique 01:00:30, 45. Evrard Jean-Patrick 01:00:42, 46. Defechereux Laurence 01:00:56, 47. Lemineur Simon 01:01:13, 48. Deravet Sebastien 01:01:13, 49. Delhaye Marc 01:01:25, 50. Vanhoye Pascal 01:02:15, 51. Deneumostier Jeremie 01:02:23, 52. Gatay Raphael 01:02:38, 53. Mertens Christophe 01:02:41, 54. Labbe Christophe 01:02:51, 55. Demin Michel 01:03:05, 56. Eurard Jean-Luc 01:03:18, 57. Lallemand Benoit 01:03:29, 58. Seynaeve Benoit 01:03:43, 59. Baeckelandt Marcel 01:04:13, 60. Gillet Serge 01:04:13, 61. Pairoux Valery 01:05:02, 62. Wuestenbergs Jean-Michel 01:05:21, 63. Van Langeveld Roger 01:05:37, 64. Cuccuru Jean-Marc 01:05:47, 65. Heptia Noel 01:05:52, 66. Colaux Justin 01:06:13, 67. Stille Brandon 01:06:27, 68. Henry Florine 01:06:37, 69. Francois Gregory 01:07:05, 70. Deville Frederic 01:07:13, 71. Carpentier Thierry 01:07:42, 72. Mancini Michel 01:08:36, 73. Demoitie Agnes 01:08:40, 74. Fontaine Christine 01:08:55, 75. Descy Laurent 01:09:02, 76. Marot Caroline 01:09:34, 77. Courcoutelis Panagiotis 01:09:48, 78. Lemineur Aurelien 01:09:59, 79. Gilmaire Emmanuel 01:12:06, 80. Constant Thibaut 01:12:39, 81. Bodart Veronique 01:13:33, 82. Tratsaert Gregory 01:14:18, 83. Morsa Henri 01:15:02, 84. Sepul Beatrice 01:15:08, 85. Quiriny Domingo 01:15:09, 86. Demonceau Melanie 01:15:12, 87. Bayet Lorine 01:15:12, 88. Roskam Justine 01:15:17, 89. Preud’Homme Thierry 01:16:20, 90. Falzone Gaetano 01:18:06, 91. Duchatelet Pierre 01:18:07, 92. Geys Stephane 01:18:36, 93. Paul Quentin 01:18:40, 94. Dardenne Juliette 01:18:40, 95. Prescler Michel 01:18:41, 96. Van Kerrebroeck Pol 01:19:08, 97. Arnould Delphine 01:19:48, 98. Evrard Lena 01:19:48, 99. Empilius Marie 01:20:05, 100. Mauro Calogero 01:22:44, 101. Bonvarlez Rudi 01:24:27, 102. Masson Laure 01:25:21, 103. Guillaume Melanie 01:25:23, 104. Descy Lena 01:27:13, 105. Szwajkajzer Honorina 01:29:41