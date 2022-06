BradRun d’Éghezée: Vincent Masson, d’un 53 à un 5,3 km

Le départ était groupé et rapidement, un peloton s’est isolé. Il était composé de plusieurs athlètes alignés sur le 5,3 kilomètres, mais également de Sébastien Mahia, qui participait aux trois boucles. Il a fallu attendre le quatrième kilomètre pour voir Vincent Masson prendre les commandes et s’envoler vers la victoire. " Johan Bongrain est parti assez vite et nous a distancés dès les premières centaines de mètres. Je suis revenu à sa hauteur au quatrième kilomètre. Après 200 mètres, je suis parvenu à passer devant et il a lâché prise. Je suis content de cette victoire, que je dois un peu à Sébastien Mahia, qui me permet de garder le rythme jusqu’au bout ", commente Vincent, victorieux il y a un peu plus de 15 jours sur le 53 kilomètres du Trail d’Orval, à Florenville. Joël Ducat a dépassé Johan sur la fin du parcours, qui s’est contenté de la troisième place.

Chez les dames, Céline Tribolet est montée une fois de plus sur la plus haute marche du podium, devant Florence Debelle et Sylvia Ramahadison.

La double boucle a vu la victoire d’Éric Darte, pour 25 secondes, devant Sébastien Kindermans et Miche Borgs. Géraldine Verhoeven était la seule athlète féminine au départ de la moyenne distance et a décroché logiquement la première place.

Ils n’étaient que 9 au départ du 15,9 kilomètres. Sébastien Mahia a franchi la ligne d’arrivée avec plus de onze minutes d’avance. Chez les filles, Émilie Hoferlin n’a eu que peu de concurrence. Elle s’est montrée la plus rapide, face à Julie Collin. " Le ravito ajouté au milieu de la boucle ainsi que la petite douche à chaque passage sur la ligne de départ font beaucoup de bien car nous étions accablés par la chaleur. Je n’ai pas beaucoup eu de mérite, nous n’étions que deux au départ ", rigole la gagnante.

5,3 kilomètres

1. Masson Vincent 00:20:54, 2. Ducat Joel 00:21:06, 3. Bongrain Johan 00:21:33, 4. Schreurs Sébastien 00:22:28, 5. Cnocquart Sébastien 00:23:56, 6. Tribolet Celine 00:25:29, 7. Cnocquart Lucas 00:25:40, 8. Paradis Amaury 00:26:18, 9. Debelle Florence 00:27:47, 10. Zirpolo Jan 00:27:48, 11. Ramahadison Sylvia 00:28:58, 12. Gallez Jordan 00:29:08, 13. Dumon Jeanne 00:29:10, 14. Boucher Tom 00:29:58, 15. Choukart Benjamin 00:30:20, 16. Govaerts Sarah 00:31:54, 17. Lardinoit Eloise 00:32:17, 18. Servais Fanny 00:32:33, 19. Pitance Loic 00:32:48, 20. Piot Remy 00:32:49, 21. Gillis Celine 00:34:22, 22. Du Bois Florence 00:34:22, 23. Tilmant Delphine 00:35:11, 24. Chavee Emilie 00:35:11, 25. Carion Sven 00:35:30, 26. Feron Typhanie 00:37:04, 27. Paradis Maxime 00:39:56, 28. Lodomez Estelle 00:41:35, 29. Fontana Marc 00:41:36, 30. Carion Sam 00:44:31

10,6 kilomètres

1. Darte Eric 00:42:39, 2. Kindermans Sebastien 00:45:13, 3. Borgs Michel 00:48:21, 4. Zicot Jerome 00:49:13, 5. Brassart Mike 00:49:29, 6. Marchal Antoine 00:49:57, 7. Lorge Jean-Marc 00:50:10, 8. Boudart Philippe 00:50:35, 9. Marchal Francois 00:52:13, 10. Simons Christopher** 00:52:56, 11. Delchambre Kevin 00:54:10, 12. Henry Thomas 00:54:47, 13. Pajot Robin 00:54:52, 14. Chauviaux Vincent 00:55:19, 15. Forest Fred 00:57:35, 16. Michels Benoit 00:58:14, 17. Van Achter Augustin 00:58:33, 18. Verhoeven Géraldine* 00:59:52, 19. Boulanger Nicolas 01:01:16, 20. Verscoore Dimitri 01:01:18, 21. Taverniers Cedric 01:10:43, 22. Fohal Yoann 01:14:39, 23. Giltay Michel 01:21:48

15,9 kilomètres

1. Mahia Sebastien 00:59:53, 2. Lejeune Quentin 01:11:11, 3. Salmon Luc 01:19:53, 4. De Geyter Sebastien 01:26:24, 5. Hyndrikx Mathias 01:28:50, 6. Hoferlin Emilie 01:28:50, 7. Streber Georges 01:32:03, 8. Collin Julie 01:44:58, 9. Pirlot Nicolas 01:53:37