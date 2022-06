Beez: Un jogging des Étourneaux revisité, mais toujours au profit du Télévie

Demaerschalk fait trembler Lechien

Cela explique sans doute également pourquoi le traileur Jérôme Demaerschalk est parvenu à rivaliser avec Jérôme Lechien, plutôt routier. Habituellement, Jérôme parvient à "tuer la course", mais cette fois, il n’y a que six petites secondes qui séparaient les deux hommes. La suite du challenge s’annonce intéressante. Henri Jean a complété le podium. Chez les filles également, c’était assez disputé entre la jeune Maya Dussard et Kristel Dambroise, plus chevronnée, qui a terminé à vingt secondes de la benjamine. Après quelques mois compliqués et une blessure difficile à guérir, Kristel semblait retrouver la forme. Nina Duede a terminé troisième.

44esuccès pour Mahia

Sur le parcours de 11,4 kilomètres, Sébastien Mahia signait une nouvelle victoire, toutefois moins facile que les précédentes. Après sept manches, le Namurois est pour le moment en tête au challenge de la Ville de Namur, avec pas moins de… 6 victoires.

" C’est le 44e succès de l’année, commente le vainqueur. Je suis une nouvelle fois content de battre Renan Gossiaux, mon principal concurrent sur ce challenge. Mathématiquement, je pense que la victoire finale est faite, ce qui était le second objectif de ma saison, après le podium au marathon de Namur. Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Renan a imposé son tempo durant toute la première moitié de course. Je suis passé devant et j’ai fait le trou pour terminer avec une centaine de mètres d’avance" . Renan s’est donc contenté de la seconde place, avec dix-huit secondes de retard sur Sébastien. Fabrice Étienne a fini troisième.

Le parcours champêtre et forestier a plutôt bien réussi à Valentine Mathy. L’athlète du RC Namur a terminé devant Florence Goffinet et Marie Heinrichs. " Le parcours était vraiment agréable, avec une impressionnante traversée dans la carrière et l’ambiance était chaleureuse. Je suis toujours très contente de croiser Marie, Brigitte Demoulin, Sabine Wigny et Florence au départ, des coureuses qui font toujours de belles courses. Malheureusement, on ne s’est pas beaucoup vues cette fois pendant la course ", raconte Valentine, tout en modestie.

Résultats

6,3 kilomètres

1. Lechien Jerome 00:22:46, 2. Demaerschalk Jérôme 00:22:52, 3. Jean Henri 00:24:04, 4. Mommont Luca 00:24:23, 5. Capelle Christian 00:25:19, 6. Hauteclavi Tommi 00:25:30, 7. Van Landschoot Michiel 00:26:17, 8. Gerlache Thomas 00:26:38, 9. Fievez Pierre 00:29:09, 10. Farineau Florentin 00:29:42, 11. Ponsard Quentin 00:30:30, 12. Dussard Maya 00:30:41, 13. Dambroise Kristel 00:31:01, 14. Duede Mason 00:31:10, 15. Van Caelenberg Bruno 00:31:49, 16. Detry Gautier 00:31:59, 17. Merveille Marc 00:32:25, 18. Cop Theo 00:32:32, 19. Hucorne Pierre-Yves 00:33:06, 20. Cop Louis 00:33:26, 21. Cop Thomas 00:33:26, 22. Duflot Patrck 00:33:28, 23. Duede Nina 00:34:14, 24. Detry Antoine 00:34:34, 25. Soupart Loris 00:35:07, 26. Leclercq Guillaume 00:35:30, 27. Duede Alex 00:37:03, 28. Delpierre Marius 00:37:08, 29. Delpierre Louis 00:37:08, 30. Snickers Frederic 00:37:29, 31. Lauvaux Aurelie 00:37:43, 32. Boutchon Gregory 00:38:16, 33. Harbonnier Didier 00:38:32, 34. Dubreucq Sandrine 00:38:32, 35. Gilon Marc 00:38:47, 36. Revillod Cyrille 00:38:48, 37. Soulié Frédérique 00:38:49, 38. Durenne Eric 00:38:50, 39. Ghesquiere Robin 00:39:17, 40. Leroy Fabienne 00:39:22, 41. Ghenne Valerie 00:39:46, 42. Hubert Steve 00:40:20, 43. Pensis Helene 00:40:21, 44. Crépin David 00:40:37, 45. Delecaut Dimitri 00:40:54, 46. Verbrouck Yolène 00:40:55, 47. Gochard Laetitia 00:41:59, 48. Lava Stecy 00:42:05, 49. Schiets Stephane 00:42:49, 50. Lakaye Caroline 00:43:16, 51. Spoiden Alain 00:43:25, 52. Bellens Michel 00:43:25, 53. Lebrun Thierry 00:43:26, 54. Jassogne Claudy 00:43:26, 55. Lojic Enisa 00:43:28, 56. Houthuys Nina 00:43:36, 57. Carlier Laurent 00:43:39, 58. Dumont Alain 00:44:00, 59. Soupart Kévin 00:44:24, 60. Delsipée Caroline 00:44:24, 61. Tasseroul Francisco 00:44:25, 62. Deneffe Philippe 00:45:30, 63. Petit Céline 00:45:47, 64. Delveaux Pauline 00:45:55, 65. Wallon Thierry 00:46:08, 66. Culot Patrick 00:47:19, 67. Delveaux Céline 00:47:25, 68. Antoine Alain 00:48:07, 69. Veyders Marcel 00:48:13, 70. Gilles Francoise 00:49:30, 71. Deleuze Virginie 00:49:40, 72. Gava Celine 00:49:41, 73. Bodart Peps 00:50:11, 74. De Doncker Martine 00:51:50, 75. Mantia Robert 00:51:50, 76. Tallier Jeanny 00:52:26, 77. Morsa Cindy 00:54:31, 78. Vaccarello Pina 00:54:31, 79. Goffaux Brigitte 00:56:25, 80. Paulus Bruno 00:57:48, 81. Libertiaux Géraldine 00:58:49, 82. Lorphèvre Lise 00:58:49, 83. Duchenne Marie-Julie 00:58:49, 84. Leonet Carine 01:04:10, 85. Sterckx Valérie 01:09:10

11,4 kilomètres

1. Mahia Sebastien 00:42:33, 2. Gossiaux Renan 00:42:51, 3. Etienne Fabrice 00:46:21, 4. Demoulin Vincent 00:46:28, 5. Dubuc Emile 00:48:58, 6. Busiaux Mike 00:49:25, 7. Moreau Corentin 00:49:43, 8. Perpète Jacky 00:50:10, 9. Delpierre Matthieu 00:50:27, 10. El Imrani Issam 00:50:33, 11. Xhonneux Sebastian 00:51:52, 12. Mathy Valentine 00:52:10, 13. Damoisiaux Sebastien 00:52:15, 14. Mertens Jérémy 00:52:36, 15. Mercenier Didier 00:52:45, 16. Seynaeve Benoit 00:52:53, 17. Moniotte Gilles 00:53:15, 18. Goffinet Florence 00:53:40, 19. Gustin Jerome 00:53:45, 20. Heinrichs Marie 00:54:36, 21. Dejonge Patrick 00:54:50, 22. Moniotte Gabriel 00:55:00, 23. Vaze Olivier 00:55:07, 24. Chardon Mathéo 00:56:05, 25. Rasir Samuel 00:56:28, 26. Marion Laurent 00:56:28, 27. Theunissen Mélanie 00:56:50, 28. Colombo Sergio 00:56:51, 29. Wigny Sabine 00:57:23, 30. Mamere Jacques 00:57:33, 31. Goudemant Etienne 00:57:35, 32. Hougardy Benoit 00:57:38, 33. Wauters Vinciane 00:58:01, 34. Garcia François-David 00:58:24, 35. Fon Steph 00:59:00, 36. Fondaire Gilles 00:59:12, 37. Vansilliette Nicolas 00:59:29, 38. Petit Michaël 00:59:37, 39. Marchal Mickael 00:59:49, 40. Carpiaux Serge 01:00:10, 41. Mathy Jean-Luc 01:00:24, 42. Henrotay Mathieu 01:00:45, 43. Poncelet Frederic 01:00:52, 44. Froment Guillaume 01:01:16, 45. Collinet Sébastien 01:01:25, 46. Parmentier Benjamin 01:01:44, 47. Rinchard Elodie 01:02:17, 48. Robillard Thibert 01:03:00, 49. Marinne Serge 01:03:12, 50. Dheur Jerome 01:03:13, 51. Somville Vincent 01:03:24, 52. Louis John 01:04:03, 53. Cuvelier Serge 01:04:06, 54. Gregoire Charlene 01:05:26, 55. Marechal Christophe 01:05:27, 56. Demoulin Brigitte 01:05:44, 57. Genicot Stephanie 01:06:09, 58. Gabriel Celine 01:07:08, 59. Macors Cathy 01:07:08, 60. Van Malleghem Stephanie 01:08:12, 61. Stouse Adrien 01:10:23, 62. Foulon Marie-Paule 01:11:07, 63. Zicot Gerard 01:11:47, 64. Marchal Tania 01:11:56, 65. Roisi Sophie 01:12:10, 66. Poriau Christine 01:12:11, 67. Pourignaux Stephanie 01:12:32, 68. De Saedeleer Patrick 01:14:13, 69. Baeten Edith 01:14:21, 70. Vecoven Marc 01:14:26, 71. Geury Nathalie 01:14:26, 72. Joppart Christina 01:15:17, 73. Chardon Ariane 01:15:59, 74. Benner Pascal 01:18:21, 75. Dehant Anne-Pascale 01:18:39, 76. Totaro Bernard 01:22:22, 77. Franco Laurence 01:24:49, 78. Hoste Nathalie 01:24:49, 79. Busiaux Aurelia 01:24:50, 80. Van Lathem Gabrielle 01:28:05, 81. Legrain Christine 01:28:05, 82. De Saedeleer Francoise 01:38:44, 83. De Latter Laurence 01:41:00