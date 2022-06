Vodelée fait le plein

Vodelée 13 – Mont-Sainte-Aldegonde 4

Vodelée s’aligne avec Jordan Delaite, qui reprend du service, pour remplacer Meddour, le foncier, plâtré. Menés 2-0, les visiteurs recollent à 2-2 avant de subir la loi des frappeurs. Dispa et Gerboux haussent le ton sur le rectangle et les Frontaliers s’envolent à 11-3 et raflent la mise.

Thy-le-Château 13 – Matagne 8

Thy prend un bon départ (3-1) avant de céder l’armure: 6-7. Au second acte, les frappeurs locaux haussent le ton via Loïc Demoulin auteur de plusieurs rechas entre les perches. " Nous avons aussi allongé le tir pour mettre les frappeurs en difficulté", avoue Yohan François. Thy renverse la vapeur à 9-7 et, après avoir concédé un jeu, file au but.

Stave 13 – Clermont 9

Plus performants dans les jeux de 40-40, les Clermontois font jeu égal jusque 5-5 avant de virer en tête. À la reprise, Lyson remplace Horlait chez les Bons Amis. Avec Magis en vedette, Stave renverse la vapeur à 11-8 pour conclure sur du 13-9.

Sart-en-Fagne 13 – Pironchamps 8

Les Sartois prennent un bon départ et s’isolent à 3-0 et 5-2, avec De Martin en vedette. Les Clermontois, réguliers au service, recollent à 5-5 avant de céder l’armure: 7-5. Les visiteurs font encore de la résistance à 9-8 avant de craquer. Les livreurs locaux ont évité Moray et Lavalley pour filer vers la victoire.