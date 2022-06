Un duo inédit inscrit son nom au palmarès

Une place à prendre

Les grands absents de cette épreuve, souvent appelée "championnat du Monde des Namurois", ce sont les multiples vainqueurs, les triathlètes Sylvain Denis et Antoine Didier. Les deux coéquipiers et amis ne prennent pas le départ, ce qui laisse la course ouverte, pour la première fois depuis plusieurs éditions. Et une chose est certaine, cette première place est prisée. Comme les autres années, les meilleures équipes, ou du moins les plus compétitives, s’élancent dans la Golden Box, soit la première vague de départ. Ils sont donc un peu les ouvreurs du parcours mais surtout, ne sont pas gênés par les autres concurrents, parfois plus lents. Dès la première course à pied, qui emmène les participants de l’Esplanade au Génie, à Jambes, où est le point de départ du kayak, quelques duos s’isolent en tête. Julien Tripnaux-Sylvain Clarenne, Florian Badoux-Romain Haquenne, Johan Goubau-Julien Piron, ainsi que Victor Alexandre et Diego Cadelli. Ils creusent petit à petit l’écart.

Un Namuraid ne se gagne pas en kayak, mais il peut se perdre sur la Meuse. Ils le savent. Quatre kilomètres plus tard, aucune équipe ne parvient à s’isoler. Les quatre se tiennent toujours. Il reste une course à pied pour rallier l’Esplanade et le parc à vélo, avant d’enfourcher sa bécane pour 25 bornes de VTT. Au terme de l’épreuve, après un peu plus de 2h de course, Victor et Diego sont finalement les grands vainqueurs, devant Johan et Julien, gêné par une piqûre d’abeille au deuxième orteil la veille, et Florian et Romain qui complètent le podium. La bagarre dans la catégorie mixte est tout aussi disputée. Partis ensemble dans la première vague, trois duos se tirent la bourre. À l’arrivée du VTT, Elodie Urbain et Antonin Pinon, coéquipiers à la Fly, sont ravis d’être les premiers. Derrière eux, un duo formé par Olivia Flores et Mickaël Proes, arrive 1,16 minute plus tard. Mais le classement est bouleversé par des participants des vagues suivantes. Claire Nauwelaerts et Luc Delwiche remportent finalement la victoire finale, devant Elodie et Antonin. Le duo formé par Maya De Backer et Thomas Goubau se contente de la 3eplace.

14 minutes d’avance pour les filles

Laurence Cougnet et Aude Grégoire ne sont clairement pas au départ pour enfiler des perles. Les deux filles terminent avec pas moins de 14 minutes d’avance sur leurs premières concurrentes, Céline Simon et Julie Mabille. Florence Collin et Nathalia Can Aubel complètement le podium féminin.