Trop de mauvaises livrées

Le duel au sommet n’a pas vraiment tenu ses promesses. La raison ? Les nombreuses livrées fautives des Gadis qui, à 1-1, ont perdu Julien Doucet, blessé et remplacé par Lee Lambert. Après partage des jeux initiaux, les Rochefortois, qui s’alignent sans Nicolas Schmit, parti avec la N1 à Kerksken, s’isolent à 3-1 et 4-2. Aisemont corrige un moment le tir et égalise à 4-4 avant de retomber dans ses travers. Avec pas moins de 16 livrées fautives et deux courtes, les Fossois ne peuvent rivaliser avec les Rochefortois qui s’appuient sur un trio de frappe Lavis-Collignon-Marion performant, pour s’envoler à 8-4 et approcher du but à 12-5. Si Marion assure sur le tamis, Sylvain Denis livre deux balles entre les perches pour sauver le point. DO