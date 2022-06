Avec ce succès, les Cerfontainois rejoignent Aisemont en tête et prennent les commandes grâce à une victoire supplémentaire. La bataille pour le titre s’annonce intense. Reste cependant à voir qui veut monter.

Les Fossois ont sorti une prestation indigne de la nationale sur le ballodrome de Mont-Gauthier. Il est vrai que leur trio de frappe a perdu Julien Doucet à 1-1. Les Gadis ont aussi mal négocié leurs passages sur le tamis, multipliant les livrées hors cadre ou courtes. Seul Sylvain Denis a sorti de l’ombre au rechas comme au service. À 12-6, le foncier aisemontois a surmonté à deux reprises Bastien Marion pour arracher le point convoité.

Les Rochefortois, bien que privés de Nicolas Schmit parti à Kerksken, ont ainsi pris une belle revanche après la défaite à l’aller. Les jeunes démontrent ainsi que leur qualification pour la balle du Goiuverneur, est bien méritée. Ils montent aussi sur le podium.

Le derby entre Villers et Presgaux a souri aux Sabotiers qui n’ont jamais été battus sur les terres philippevillaines La première armure a cependant souri aux Villersois qui ont assurés sur le rectangle. " Avec le vent, on a éprouvé des difficultés à s’adapter, reconnaît Julien Froment, le foncier fagnard. Après le repos, nous avons été plus performants au rechas et nous avons aussi évité Arnaud Godart. On fait un pas vers le maintien."