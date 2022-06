Presgaux victorieux

À la reprise, Pierret remplace Damien Fouarge chez les Oranges, et Vanderus recule au petit milieu. Un changement gagnant. Les livreurs fagnards prennent aussi la peine d’éviter le grand milieu local. Les Villersois perdent ainsi pied sur le rectangle, avec plusieurs rechas dans le public. Presgaux, avec Froment et Mathieu Fouarge performants au rechas, aligne alors les jeux pour approcher du but à 7-12. Villers refuse d’abdiquer et revient à 10-12 avant de baisser pavillon.