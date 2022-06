Planois passe outre les absences pour prendre le point

Les Biesmois font jeu égal en début de lutte. "On respectait bien les lignes au service et on répondait sur le rectangle" , confirme Alexis Perveux. Mais les visités haussent le ton avec un foncier intraitable sur le rectangle. Ils opèrent la cassure pour s’envoler à 7-4, au repos.

Brussegem plus performant sur le rectangle, avance à 10-5. "Gaëtan Gravar, excellent sur le tamis mais aussi à l’arrêt, accroche alors le sixième jeu. Un point mérité. Pour le moral, il était important de ne pas rentrer bredouille. En attendant le retour des blessés, on cherche à limiter les dégâts."

Fontaine 13 - Saint-Servais 11

Précieux succès des Cloutiers face à un rival direct. Dans l’ensemble, les Hennuyers ont beaucoup mieux respecté les limites du jeu à l’envoi. Ils affichèrent par ailleurs plus de régularité à la frappe, avec un Degrandsart en verve lorsqu’il occupa le grand-milieu. Les visités se détachèrent à 4-1 mais Saint-Servais renversa les rôles immédiatement. Après 5-5, les Namurois prirent l’armure à 5-7. Fontaine reprit en force: 8-7. Saint-Servais ne resta pas sans réaction et occupa de nouveau le leadership à deux reprises, à 8-9 et 10-11. Finalement, les Carolos s’imposèrent dans la dernière ligne droite.