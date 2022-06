Meux étrille les «Chinels»

Nil 13 - Fosses 7

Les deux équipes s’alignent déforcées: les Nilois sont privés de Marchal, Sauvenière et Simon tandis que Charlot et Lefèvre manquent chez les Fossois. Les jeux vont en partage jusqu’à 3-3 puis la paire Duquenne – Lelièvre opère la cassure au repos (7-3). Grâce à Bihay et Marique, les Chinels s’appliquent à sauver la mise à 10-6.

St-Denis 13 - Havrenne 10

Privés de Halin, blessé vendredi au mollet, les Rochefortois équilibrent les jeux jusqu’à 5-5 en bénéficiant des erreurs de Lecocq au rechas. Les Dionysiens, emmenés par un époustouflant Challes au grand fond, opèrent la cassure en vue du repos. Ils prolongent sur leur lancée à la reprise en inscrivant 9-5, 10-6 et 11-9.

Miavoye 13 - St-Servais 9

La première armure est très équilibrée avec les Namurois au commandement à la pause (6-7). À la reprise les Walhérois renversent la donne via Nathan Pairoux en verve à la frappe et à l’envoi ainsi que son paternel Damien. Malgré les bonnes prestations de Cornille au fond et de Gillard sur le tamis et à l’arrêt, les Namurois ne peuvent résorber l’écart.

Fosses 3 - Meux 13

En respectant les lignes avec une régularité de bon aloi, les Meutis ont déroulé de bout en bout (1-7, 3-8 et 3-13). Zicot, Joaris et Massart s’en sont donnés à cœur joie. À 1-7, Troonen a remplacé Dubois et à 3-10, Laurent doublait Dumont. Marique et Bihay tentèrent en vain de freiner l’élan de leurs invités.

Nil 11 - Purnode 13

Les Nilois toujours privés de Marchal et Sauvenière sont d’emblée écrasés par les Purnodois pourtant privés des frères Buzin et menant 1-7 à la pause. Sous la houlette du trio Denis-Lurkin-Cat, les "Brasseurs" s’isolent à 4-10. Avec Lelièvre en évidence, les Brabançons retrouvent leur allant et rétablissent la parité à 11-11. Les visiteurs entérinent un succès mérité avec cependant le regret d’avoir perdu un point.