Meux: Buntinx oublie la chaleur

Malgré la chaleur, les Elites et les Masters sont prêts à en découdre sur un circuit long de 5,25 kilomètres plutôt dépourvus de difficultés conséquentes. Il est plus court que le précédent, mais il évite désormais les routes qui ne sont plus de première fraîcheur. Elites et Masters A: avec 18 et 17 partants, dès les premiers hectomètres, Amaury Gilles et Jawad Aghyal mettent déjà les bouchées doubles. Ils prennent une avance substancielle. Mosbeux et les autres sont en chasse, alors que Pieter Massart s’accroche. Avant que l’Amaury précité ne mette franchement l’autre dans son rétroviseur. Mais au fil des tours, l’avantage commence à fondre. Quatre hommes reviennent: Wins et Burton (des Masters A) avec Mosbeux et Buntinx. À 3 tours de la fin, le fugueur est repris. La victoire en Élites et Masters A va se disputer entre ces cinq coureurs. Au sprint, Buntinx va s’imposer.