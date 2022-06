Mont-Gauthier n’ira pas à Bruxelles, Acoz bien

Et dans le duel à distance opposant Mont-Gauthier à Acoz, ce sont les Coquis qui se sont montrés le plus «en feu», raflant les 3 points face à Grimminge alors que les Rochefortois n’ont pu prendre qu’une unité dans leur déplacement à Ogy, suivi par une cinquantaine de supporters des Bleus. «On a raté le coche en première mi-temps. En deuxième armure, on revient dans la lutte mais ce n’était pas suffisant face à une équipe survoltée, avoue Tristan Schmit. Ça a été un coup au moral et la nuit a été compliquée : on se repasse la lutte et on se refait tout le match… Mais on se devait de tourner rapidement la page, ce que nous avons fait dimanche à Kerksken. On s’est dit qu’il fallait commencer le deuxième tour comme on avait commencé le premier.» Pari plutôt réussi puisque, si Mont-Gauthier s’était imposé à la maison contre le champion en titre, il est allé, en terres alostoises, chercher un point. «On fait 3 sur 6 contre Kerksken, ça confirme notre bon championnat. On va essayer de s’assurer le plus vite possible d’être dans les huit premiers.» Car l’équipe rochefortoise, même sans se rendre à Bruxelles, a encore de belles cartes à jouer pour participer aux play-off et confirmer son beau début de saison.