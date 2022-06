Beau succès ce vendredi soir pour la 8e manche du Challenge Condrusien avec 256 participants, du côté de Ciney, à l’occasion du Jogging du Congo. La petite distance d’un peu plus de six kilomètres est remportée par Antoine Havenne et Isabella Martina. Sur le 12 kilomètres, Gaultier Purper l’emporte, de même que l’Archère, Amélie Bihain.

Bradrun à Éghezée

Ils ne sont que 62 à prendre le départ sur une des trois distances proposées ce vendredi soir à Éghezée, à l’occasion de la braderie, et surtout de la Bradrun. Sur le 5,3 kilomètres, la victoire revient à Vincent Masson et Céline Tribolet. Éric Darte l’emporte sur le 10,6 kilomètres, tout comme Géraldine Verhoeven, seule dame engagée dans l’épreuve. Sébastien Mahia et Émilie Hoferlin sont les vainqueurs du 15,9 kilomètres.

Jogging du Souvenir à Rochefort

Petit succès pour le Jogging du Souvenir, à Rochefort, avec 107 participants sur les deux distances de 6 et 11 kilomètres. Valentin Grégoire s’impose sur le petit parcours, tout comme Virginie Grégoire chez les filles, bien qu’ils n’aient aucun lien de parenté. Sur le plus long parcours, la victoire revient à Julien Hastir et Amandine Anglade.

Je cours pour le Télévie à Beez

La 7e manche du Challenge de la Ville de Namur, organisée à Beez, "Je cours pour le Télévie", attire 168 joggeurs. Sur la petite distance, pas de surprise, avec la victoire de Jérôme Lechien chez les garçons, même si Jérôme Demaerschalk n’est pas très loin derrière. Maya Dussard s’impose chez les filles. Sur le 11,4 kilomètres, la victoire revient à Sébastien Mahia et Valentine Mathy.

La Petignolaise à Pétigny

La Petignolaise attire 97 participants, répartis sur deux distances de 6 et presque 11 kilomètres. Fabien Pasquasy et Elise Taminiau se montrent les plus rapides sur la petite distance. Sur le 10,7 kilomètres, les plus rapides sont Nicolas Baïolet et Sarah De Pestel.