Thy doit stopper l’hémorragie

Thy-le-Château vit des heures compliquées. Après un début encourageant, les Métallos viennent d’enregistrer cinq revers de rang et se retrouvent sur un siège éjectable. « C’est principalement sur le rectangle que nous sommes moins performants, avoue Yohan. Malgré divers changements, la machine ne tourne pas. Pourtant, il est temps de relever la tête et de redorer notre blason si on ne veut pas basculer en R1. »