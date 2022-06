Mont-Gauthier aux portes de Bruxelles

Le lendemain, les Rochefortois se déplaceront à Kerksken, qui devra composer sans Brassart et De Vits. " On sera attendu après la victoire signée sur notre ballodrome. On visera donc les six jeux le plus rapidement possible."

En Nationale 2, après la victoire à trois points contre les voisins de Planois, Saint-Servais s’est éloigné des eaux troubles et a intégré le top 8, synonyme de play-off. Les protégés de Victory Lelièvre viseront la confirmation à Fontaine, qui n’a pu sauver le moindre point face à Sirault.

Planois, qui se débrouille avec les moyens du bord en attendant le retour des blessés, se rend à Brussegem, qui n’a accroché qu’un petit jeu à Genappe. Les Biesmois viseront le point.

En Nationale 3, c’est le début des luttes retour avec, au menu, un choc entre Mont-Gauthier et Aisemont. À l’aller, les Rochefortois, qui viennent de se qualifier pour la Balle du Gouverneur, avaient bousculé des Gadis qui avaient évité de justesse la défaite (13-12). Les Fossois, qui ont perdu leur brevet d’invincibilité à Senzeilles, redoutent ce déplacement. " À l’aller, on ne méritait pas de gagner, reconnaît Raphaël Martin. Actuellement, on ne joue pas bien et on faute un peu trop à la livrée. On cherchera toutefois à renouer avec la victoire."

Le derby entre Villers-le-Gambon et Presgaux vaudra aussi le détour. À l’aller, les Villersois l’avaient emporté 9-13. " On est à nouveau dans une bonne spirale, avoue Roméo Corazza. On doit signer un 4e succès de rang afin de prendre nos distances avec la zone rouge." Un objectif que partage Presgaux. " On sera au complet, signale Julien Froment. On veut confirmer notre succès à Clermont. Ces dernières années, on s’est toujours imposé chez les Philippevillains."