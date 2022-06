Tour à tour, les deux co-présidents, Michel Lecomte et Vincent Maillen, ont pris la parole pour définir la ligne de conduite du matricule 4210 et présenter les différents coaches, nouveaux joueurs, comitards et délégués. Sans oublier les objectifs, dont celui d’accéder à la D3 dans les plus brefs délais.

"Si le club s’est donné les moyens d’encore progresser, sur le plan sportif, ce sont les coaches qui dirigent les différentes équipes, confie Michel Lecomte. À Arquet, nous devons entretenir l’esprit familial. Côté infrastructure, l’inauguration des nouveaux vestiaires devrait avoir lieu en septembre ." Lorsque les compétitions auront repris, et que le public sera de retour en bord de terrain. "Mon souhait est de voir les jeunes aux matches des premières. Un lien entre les jeunes et les seniors me paraît très important", ajoute Vincent Maillen

Avec l’ami Greg

Pour l’ équipe première , c’est donc un retour (il était très attendu) au sein de la première provinciale. Et toujours avec Denis Sulejman à la tête du groupe. À ses côtés, Grégory Lamy, ancien joueur et dernier coach de la P3, sera d’une précieuse aide. "J’espère que cette saison sera la bonne, confie Denis Sulejman. Si espérer est une chose, faire le nécessaire pour réussir en est une autre. Ceci dit, je suis confiant car j’estime que le club a évité de répéter les erreurs du passé. Si on s’est déjà très bien renforcé, j’espère pouvoir encore transférer un défenseur. Évidemment il a fallu faire des choix si bien que certains joueurs ont quitté le groupe. Mes objectifs pour la nouvelle saison? Le top 5 au minimum et surtout garder un bel état d’esprit ."

Pour rappel, les transferts déjà réalisés sont ceux de Malcom Nzinga (Aische), Jean Mathieu (Meux), Grégory Martin et Arthur Mathieu (Solières). La reprise des entraînements aura lieu le jeudi 7 juillet.

Un retour en P2?

Un peu plus bas dans la hiérarchie, l’ équipe B va tenter de faire à nouveau bonne figure en P3. Le souhait est évidemment de retrouver au plus vite la P2. Pour arriver à ses fins, le club a fait appel à Alexis Gambier, diplômé UEFA B et dont ce sera la première en tant que coach d’une équipe seniore. "On va tenter de faire aussi bien que la saison dernière, voire plus, confie ce dernier. Dans le recrutement, on a voulu trouver ce qui manquait. Dans cette optique, j’ai fait venir Sandro Fotia, qui sera à la fois mon T2 et joueur. Un attaquant, c’est ce qui manquait un peu. Je sais qu’il est très difficile de sortir de cette P3 mais on verra match par match en tentant d’imiter Petit-Waret, qui fut une solide formation la saison dernière ."

Les autres renforts (ou plutôt retours) se nomment Boris Delchambre, Olivier Sieuw et Louis Gavroy. La reprise des entraînements de la "B" est programmée le jeudi 14 juillet.

Les filles aussi en P1!

Côté féminin, le club vedrinois peut aussi compter sur une équipe productive et capable, encore, de belles surprises… En P1 désormais. Avec à sa tête, le même Christophe Jacobs. "Notre montée en P1, c’était clairement l’objectif, explique ce dernier. Cette saison, on va essayer de montrer ce qu’on vaut réellement, mais les matches de Coupe de la saison dernière ont prouvé qu’on avait les armes jouer le haut du classement. Nos ambitions? Parlons plutôt de continuité, même si on vise le plus haut possible. Ce qui veut dire que nous n’avons pas trop transféré. Citons les deux nouvelles recrues: Alyson Dubreuck et la jeune Sena Karaca. Avec un noyau d’une vingtaine de joueuses, j’estime qu’on est bien armé ."