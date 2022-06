Soulier d’or namurois: les lauréats et les photos de la soirée

Le Sifflet d’or – Meilleur arbitre de la saison en P1

Il devient un habitué des podiums des galas du Soulier d’or… Mehdi Britel a été désigné meilleur arbitre de P1, une récompense que le referee dinantais avait déjà remportée au terme de la saison 2017-2018.

Le Coach de l’année – Meilleur entraîneur de la saison en P1

Lui aussi n’en est pas à son coup d’essai. L’ entraîneur Dany Verkamer a été mis à l’honneur pour son travail avec l’équipe fanion grand-leezienne, deuxième du défunt championnat derrière Ciney, après une série de 14 matches sans défaite (qui court toujours d’ailleurs), et tombeur de Biesme en finale de la Coupe provinciale. Dany avait déjà soulevé le trophée de meilleur coach sous les couleurs loyersoises, en 2015.

La Révélation de l’année – Meilleur jeune de la saison en P1

C’est aussi à une tunique verte qu’a été attribuée la révélation du championnat de première provinciale, récompensant le meilleur jeune joueur (de moins de 21 ans à l’entame de la saison). Mais cette vareuse verte n’est pas celle de Grand-Leez cette fois, mais bien de Meux. Car c’est Hugo Jaspard qui a été sacré pour ses prestations avec l’équipe B du club de la rue Janquart. L’an prochain, Hugo intégrera le noyau de la D2 de Laurent Gomez.

Le Goleador – Meilleur buteur de la saison en P1

C’est l’un des titres qui ne nécessite pas le vote d’un jury. Les statistiques de fin de saison parlent toujours d’elles-mêmes. Et cette année plus que les autres, il n’y a eu aucune contestation possible: le meilleur buteur de la P1 namuroise est cinacien. Jérôme Claude a planté un impressionnant total de 40 goals en 30 rencontres de championnat (28 pour être exact, l’attaquant des Bleus ayant manqué deux matches cette saison). Une délégation de la RUW Ciney , mise à l’honneur pour son sacre de champion qui lui offre un retour à l’échelon national, est également montée sur le podium.

Le Gant d’or – Meilleur gardien de la saison en P1

À l’autre extrémité du terrain se trouve un pion tout aussi important dans le jeu que les marqueurs. Les gardiens de but sont à juste titre appelés les derniers remparts des équipes car ce sont en grande partie eux qui décident du nombre de buts que les adversaires inscriront… ou pas. En l’occurrence, le lauréat du soir est parvenu à quatre reprises en championnat à empêcher l’équipe d’en face de scorer. Cette saison, le Gant d’or a été attribué au Spirou Bastien Matriche .

La Régularité – Les plus longues séries de matches sans défaite

C’est l’un des prix les plus anciens remis par notre journal. Le Trophée de Régularité récompense chaque année les deux formations qui ont réalisé la plus longue série de matches sans défaite . Cette saison, deux équipes sont arrivées ex aequo en tête de ce classement. Et toutes les deux sont issues de la P4 namuroise. En série B d’une part, avec le Sporting Excel Jemeppe . Et en série D d’autre part, avec l’équipe B de l’US Thy-le-Château .

Ces deux teams ont chacun aligné 28 rencontres sans être défaits . Les champions jemeppois ont ajouté une jolie série de 23 matches sans défaite (ils n’ont perdu que lors de leur dernier duel de la saison à Spy B) aux 5 matches qu’ils n’avaient pas perdus non plus durant la saison écourtée 2020-2021. Quant aux Thyrocastellopolitains, ils ont réussi l’exploit de rester invaincus à cheval sur trois saisons: un premier tour sans faute en 2021-2022 (18 matches sans défaite), une mini-saison 2020-2021 passée sans encombre (2 victoires en 2 rencontres disputées) et une fin de campagne 2019-2020 marquée par 8 matches sans avoir été battus. Cela fait aussi une série de 28 rencontres d’affilée sans défaite.

Le Soulier d’or de P1 – Le meilleur joueur de la saison en P1

Il est toujours difficile de ne faire ressortir qu’un seul joueur d’une saison entière mais, cette année, les faveurs du jury se sont portées sur un des champions cinaciens. Qui décroche, de ce fait, un deuxième Soulier d’or consécutif puisqu’il avait déjà empoché le trophée du meilleur joueur de D3 ACFF, en 2020 (année du dernier gala). C’est en effet Tom Antoine qui repart avec le titre de meilleur joueur de la saison en P1. Une récompense qui vient donc s’ajouter, à Ciney, aux titres de champion et de meilleur buteur.

Le Soulier d’or de D3 – Le meilleur joueur namurois en D3 ACFF

Comme en P1, le meilleur joueur namurois de D3 est un champion. Le Namurois Loïc Vander Cammen a en effet rafflé un prix que son coéquipier chez les Merles , Fred Rosmolen, avait remporté en 2019. L’Union Namur pourra ainsi débuter sa prochaine campagne en D2 avec un nouveau Soulier d’or dans ses rangs.

Le Soulier d’or de D2 – Le meilleur joueur namurois en D2 ACFF

Enfin, la consécration namuroise de D2 est allée à un Meutois. Qui s’est montré particulièrement prolifique devant les buts adverses. Gilles Kinif est en effet sacré meilleur joueur en D2 ACFF. L’attaquant du RFC Meux, dauphin du champion louviérois, a inscrit 25 buts en championnat, soit plus d’un but meuti sur trois. Seul Ismaïl El Omari (Tubize-Braine, 29 goals) a porté son compteur personnel plus haut cette saison. Ce plébiscite est aussi le prix de la constance à Meux pour des Verts qui restent sur une série de 14 matches sans défaite en phase classique du championnat de D2 et qui avaient déjà trusté trois des quatre derniers " awards " de la division grâce à Kenny Paulus en 2020, Leutrim Pajaziti en 2019 et Giresse Mwemwe en 2017 (le Cinacien Arnaud Fiasse était venu s’intercaler dans la hiérarchie en 2018).