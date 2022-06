Qui d’autre que Jérôme Claude?

" Mais je n’ai pas été en tête tout le temps , nuance Jérôme Claude. Durant les 10 premières journées, il me semble que Florian était devant moi. " Et quand on jette un œil au décompte des buts inscrits par Jérôme, on constate effectivement que la 11ejournée marque un tournant dans son cheminement vers le sommet. À Beauraing, c’est un quadruplé qu’il s’est offert, avant d’enchaîner directement par 3 triplés et un doublé. 15 goals en 5 matches, cela change la donne… " C’était une saison un peu folle. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais il ne me fallait pas deux occasions pour marquer. Il y a eu un moment où tout rentrait. On s’est dit plusieurs fois avec le coach que ça allait bien finir par s’arrêter et que j’allais connaître un coup de mou. Il est finalement arrivé, juste après la trêve. Mais, par chance, ce trou n’a pas duré longtemps. "

Et tant pis pour l’entraîneur David Maucq, qui s’est fait dépasser par son élève en cours de route. " Un peu avant la trêve, il m’avait dit que je ne battrais jamais son record, qui était de 34 buts en P1 ", rappelle Jérôme. En réalité, un coup de maître du T1, qui a stimulé un peu plus son poulain. " Quand j’ai mis mon 35ede la saison, le coach a fait mine de vouloir me changer, pour rigoler. David m’a énormément apporté et m’a expliqué comment me placer dans le rectangle. Mon sens du but, c’est en grande partie à lui que je le dois. À lui, et à tous ceux qui m’ont aidé sur le terrain. Sur les flancs, Tom et Mourade ont fait beaucoup; la connexion a eu lieu directement entre nous. Et des gars comme Edoxy, Vitto ou Émelin ont permis de créer des espaces à exploiter. " S’il a brillé par des stats offensives affolantes en P1, la saison prochaine, en D3, Jérôme Claude devra probablement revoir à la baisse son total buts. " Ce sera évidemment compliqué d’en mettre 40… Mais si ça s’avère possible, je ne me priverai pas de le faire ", sourit le joueur de 25 ans originaire de Forrières, près de Nassogne, là où il avait forgé son précédent record (29 buts en P2 luxembourgeoise, titres de champion et de meilleur buteur à la clé). " La saison prochaine, je devrai sans doute adopter un style de jeu un peu différent. Ciney voudra d’abord assurer son maintien en D3. Cela signifiera peut-être pour moi de jouer plus défensivement et de devoir garder la balle dos au jeu.Je devrai aussi essayer de mieux tirer mes penalties. " Car, sans quelques coups de pied de réparation loupés, Jérôme Claude aurait pu revendiquer quelques buts de plus à son compteur cette saison…