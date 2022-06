Opéré du poignet, Antoine Jamin va devoir être patient

Comment prend-il ce coup du sort? " Ce n’est pas chouette . Mais je ne suis pas non plus super mal. Je sais que ce genre de choses arrive dans le vélo. J’ai déjà eu quelques petites blessures, mais pas une comme celle-ci, qui va prendre beaucoup de temps. Je n’ai pas d’autre choix que d’accepter. Et je me dis que la saison de VTT est relativement longue. Ce n’est pas si grave que cela, si je reviens un peu plus tard."

Il reprendra progressivement. D’abord avec des séances de home-trainer, avant de pédaler sur son vélo de route, quand il recevra le feu vert du staff médical. "Et je n’oublie pas qu’il me restera aussi la saison de cyclo-cross, après celle de mountain-bike" , ajoute le petit frère de Louis Jamin. En tant que seconde année dans la catégorie, il cherchera, durant la saison hivernale 2022-2023, à briller sur les grands rendez-vous internationaux, avec notamment des sélections pour les manches de la Coupe du monde comme celle de Namur.

S’il est actuellement sur la touche, quel regard porte-t-il sur son entrée en matière chez les juniors dans sa discipline de prédilection? "J’étais vraiment très satisfait, car tout se passait bien, répond Antoine Jamin. Je me suis même surpris sur certains résultats, comme ma 20esur la manche de la Coupe du monde de Nove Mesto. Je pense avoir su prendre plus ou moins 80 points UCI, ce qui n’est pas mal, pour un coureur de première année." Il avait terminé cinquième des coureurs de première année.

Il s’était aussi offert une deuxième place sur une épreuve de catégorie 2, en Turquie, en début de saison, avant d’obtenir trois places de quatrième en Hors Catégorie et en catégorie 1 (à La Nucia, en Espagne, à Heubach, en Allemagne), tandis qu’il s’était classé cinquième d’une manche de la Coupe des 3 Nations, aux Pays-Bas.