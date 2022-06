On fera du cyclocross sur la Meuse !

"Qu’est-ce que c’est que ce truc?" Nous avons entendu plusieurs fois cette question, posée sur un ton amusé, ces derniers temps, par rapport au Championnat de Belgique de Cycl’eau-cross, annoncé le 9 juillet sur la Meuse, à Jambes. Cet événement est organisé dans le cadre du Championnat d’Europe de cyclo-cross, qui aura lieu à la citadelle de Namur, en novembre. " Nous cherchions des activités fun, pour communiquer au sujet de cet Euro ", raconte Sébastien Legat, de la société Golazo. Des hauteurs de la citadelle, avec ses vues plongeantes sur le confluent, le jeu de mot cycl’eau-cross a été rapidement trouvé. "Le but est que les gens s’amusent via cette activité, tout en faisant la promotion de l’Euro de cyclo-cross. Mais ce sera un vrai Championnat de Belgique! Grâce au soutien de la Fédération belge de cyclisme (Belgian Cycling) et de la Fédération cyclisme Wallonie Bruxelles, il y aura des maillots de champions de Belgique à aller chercher. Dans les mêmes catégories que celles qui seront en action en novembre, soit les juniors (17-18 ans), les espoirs (19-22 ans), les élites (23-35 ans) et les masters (les plus de 35 ans). Il faut s’inscrire, avec un maximum de 400 participants."