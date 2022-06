Balle pelote: Sovet jette l'éponge

En récupérant notamment Christophe Vander Elst et Christophe Vincent, de retour de blessure, les Cinaciens pouvaient aligner une équipe au grand complet. En déplacement à Denée, lanterne rouge, ils espéraient renouer avec la victoire et provoquer dans la foulée le déclic de la relance. Comme un coup de tonnerre, les dirigeants de Sovet ont annoncé jeudi le forfait général de la Régionale 2 et de la Promotion.