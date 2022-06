Onhaye ne croisera plus Rochefort

En série B la saison dernière, Jodoigne a logiquement retrouvé des clubs plus proches géographiquement. "Avec sept clubs Liégeois, sept Luxembourgeois et deux Namurois dans la série B, on s’y attendait , lance le CQ des Brabançons, Frédéric Peeters. Et on ne demandera pas à un club pour inverser."

Et Durbuy?

Dans la série avec Rochefort et Ciney, une incertitude plane toujours concernant la présence de Durbuy. Le club repris par Ousmane Sow n’a pas encore trouvé d’installations où évoluer lors de la saison qui arrive. " Je cherche une solution, je ne suis pas abattu, si quelqu’un veut nous tendre la main, je suis preneur ", dit-il.

Dans l’incertitude, Longlier attend toujours de savoir s’il aura la possibilité de jouer en D3 ACFF. Mais la "disparition" de Durbuy n’aurait aucune conséquence pour les six clubs namurois.

Les clubs qui souhaiteraient changer de série ont sept jours pour se manifester. Mais il ne devrait y avoir aucun "switch".

Concernant la D2, une seule série francophone toujours mais elle sera en principe complétée par l’arrivée des U23 de l’Union et de Seraing. La Louvière Centre, relégué de Nationale 1 et les promus que son Namur, Binche et Dison rejoignent également cette division.

D2 ACFF

Tubize-Braine, Rebecq, Ganshoren, Jette, Union U23, La Louvière Centre, Binche, Acren Lessines, Meux, Warnant, Namur, Solières, Hamoir, Stockay, Waremme, Seraing U23, Verlaine, Dison.

D3 A ACFF

Manage, Tournai, St-Symphorien, Mons, Pays-Vert, Tertre/Hautrage, Gosselies, Monceau, Braine, Schaerbeek, Léopold Uccle, Jodoigne, Onhaye, Aische, Tamines, Couvin/Mariembourg.

D3 B ACFF

Givry, Durbuy, Libramont, Habay, Mormont, Marloie, Meix, Sprimont, Raeren, Herstal, Richelle, Aywaille, Huy, La Calamine, Rochefort, Ciney.