Namur: découvrez toutes les séries provinciales provisoires

Dans la foulée de l’AG provinciale, les clubs attendaient impatiemment la sortie des séries provisoires. C’est chose faite depuis ce jeudi. La nouveauté, c’est qu’il n’y aura plus que quatre séries de P4. Le CP rappelle que le critère pris en compte pour établir ces séries est l’addition du nombre total de kilomètres effectués par toutes les équipes pour leurs déplacements, de telle sorte que celle-ci soit la plus petite possible.