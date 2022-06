L’US Walcourt inactif pendant un an

Le président avait de plus en plus de difficultés pour payer les factures. "Le club est alimenté en électricité haute tension, ajoute-t-il. Les factures sont du simple au double par rapport à la basse tension. J’avais fait une demande à la commune pour passer en basse tension. Ils ont d’abord accepté, avant d’annoncer qu’ils allaient reporter ce projet au budget de l’année prochaine. Avec les 2 ans de Covid, l’augmentation des prix, la baisse des recettes buvette, ce n’était plus tenable. J’ai déjà dû mettre de ma poche pour payer certaines factures."

Le club avait aligné quatre équipes cette saison, à savoir une P4, des réserves, des U9 et des U8. "À l’heure actuelle, pour qu’un club rentre dans ses frais, il doit soit avoir une équipe de jeunes dans chaque catégorie, soit avoir beaucoup de sponsors, soit être aidé par la commune, précise Jean-Pierre Bayot, affilié à l’Union belge depuis… 1958. À Walcourt, nous n’avons pas tout ça."

Malgré le fait que le club n’alignera pas d’équipe la saison prochaine, il gardera tout de même son matricule durant un an. "Cela me laissera le temps de trouver une solution, ajoute le président. Deux options s’offrent à moi. Soit je trouve un repreneur, qui travaille correctement et qui respectera l’ADN de Walcourt, soit je décide d’associer le club avec un autre. J’ai un an pour trouver une solution. Je sais qu’il y en a, même si je n’exclus pas la possibilité de mettre la clé sous le paillasson… à mon grand regret."

L’appel à candidature est lancé…