Le Mans après Daytona et le Nurburgring!

Engagé au Mans quelques jours avant le départ!

"Cette année, mon double programme s’articulait sur les 24 h du Nürburgring, et ses courses de préparation, ainsi que le GT World Challenge Endurance dont les 24 h de Spa font partie. Afin de préparer la classique belge, je disputais les 1000 kilomètres du Paul Ricard le week-end avant Le Mans. Et ce n’est que trois jours avant le départ pour le Ricard que j’ai appris ma confirmation pour les 24h! Dès la course des 1000 kilomètres terminée, mon employeur avait affrété un jet privé afin de rejoindre Le Mans au plus vite pour la journée d’essais qui débutait quelques heures plus tard." Soit une bonne semaine sur place pour cette course mythique même si des courses comme les 24 h du Nürburgring ont également une saveur particulière pour le pilote namurois: "J’adore le tracé allemand qui est un vrai tracé à l’ancienne avec tous les dangers qui vont avec… mais qui apportent tant d’adrénaline parmi une atmosphère très spéciale. Mais Le Mans est bien sûr magique également. Là-bas, en dehors de l’aspect financier qui est encore d’une autre dimension , on ressent l’histoire et la légende du circuit. Et c’est au fur et à mesure de la semaine de course que l’on s’en rend compte." N’oublions pas qu’en dehors du week-end des 24 h, le tracé manceau reste en grande partie une route ouverte à la circulation de tous les jours.

Deuxième meilleur performer de catégorie

Pilote "Gold" (statut réservé aux professionnels), Alessio retrouvait sur sa Porsche 911 RSR de l’équipe Hardpoint Racing un coéquipier "Silver" (semi-professionnel) et "Bronze" (amateur). Souhaitant se concentrer sur la course lors des qualifications, le Belge débutait le premier relais pour revenir en tête de la catégorie après une heure de course. "C’était ma deuxième participation après une belle progression terminée à la septième place en 2021. Cette année, on a pris la tête dès la première heure et on était encore devant après 16 heures de course. Malheureusement, un souci de suspension arrière droite (changée néanmoins en quatre minutes par l’équipe !) nous reléguait à un tour et nous éloignait de la tête. À ce moment, nous visions encore une belle place sur le podium avant une erreur du pilote amateur. Aucun regret néanmoins et j’espère vraiment me retrouver au départ dès 2023."