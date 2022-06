Andenne: 3 rescapés et un tout nouveau noyau

En P1, Andenne a soufflé le chaud (début du championnat) et le froid (fin du championnat) cette saison. Avec une place dans le ventre mou du classement, le président n’a pas caché sa déception devant l’assemblée et ce, sans manier la langue de bois: "La mentalité négative du groupe a coûté de nombreux points lors de cet exercice. Notre réputation a été salie par des agissements indignes. Nous ne voulons pas revivre ça. C’est pourquoi seuls trois joueurs (Corra, Turhan et Vanhorick) restent au club. Nous avons écarté les autres. Les trois que nous conservons ont un bon esprit. Ce sont des gars vaillants et positifs. Pour le reste, nous avons transféré des jeunes de la région qui ont une bonne formation".

Au niveau des ambitions sportives, le président se veut optimiste et résolu: "Nous avons un noyau restreint mais de qualité. Des jeunes U19 IP ou réserves nationales sont venus ici pour s’épanouir et montrer l’étendue de leur talent. Ce sont des Namurois et pour eux, Andenne, ça veut dire quelque chose d’important au niveau de l’histoire provinciale du football" .

«Le haut du classement»

Même si le fait de changer quasi de noyau chaque année peut prêter à sourire, Dominique Cuvelier se montre assez optimiste: "Andenne a pour objectif de retrouver son lustre d’antan. À une époque, il y avait des milliers de personnes dans les travées du stade. Le club se doit de retrouver l’échelon national. D’autres y arrivent. Je pense notamment à Aische, Meux ou Onhaye qui sont des villages. Nous visons le haut du classement la saison prochaine. Il est clair que nous avons perdu de belles individualités mais celles-ci ne cadraient pas avec l’esprit du club. Karim Bouyalaan, notre capitaine devait rester mais finalement il a signé comme T2 à Durbuy en D3. Nous ne pouvions pas le garder. Pour le reste, de bons jeunes de la région nous rejoignent. Nous sommes vraiment optimistes".

Reste qu’Andenne devra encore trouver le souffle et l’âme de ce groupe.