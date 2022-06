Thy-le-Château B, roi de l’invincibilité

Une performance qui ravit le coach, Fabian Dujardin. "À titre personnel, c’est la récompense qui m’importait le plus cette saison. La montée n’était pas un objectif initial. Par contre, conserver cette série d’invincibilité me tenait à cœur et nous donnait un très chouette challenge supplémentaire. Effectuer cette performance sur plusieurs saisons montre également la continuité et la stabilité de notre groupe." Pour l’anecdote, la série d’invincibilité a pris fin avec une défaite à domicile face à Hastière, futur montant à l’échelon supérieur.

La récompense avant le mariage?

Grâce à ses 27 rencontres sans revers, le Sporting Excel Jemeppe a rejoint la P3 au terme d’un championnat presque parfait en P4B. Seul Spy B a réussi à vaincre l’ogre, lors de l’ultime journée de championnat. Et grâce à ses 27 rencontres sans revers, Jemeppe s’est adjugé la deuxième place de ce Trophée de régularité.

" Signer une telle performance est une grande satisfaction , se réjouit le président jemeppois Elie Goffin… Même si j’avoue que je n’étais pas au courant de cette statistique! Cette belle série constitue une récompense pour le travail de tout un club. De par nos ambitions, nous étions attendus chaque week-end. "

En P3, signer la même prouesse s’annonce plus compliqué. " Car le niveau entre les équipes est plus serré qu’en P4. Chaque équipe peut battre tout le monde. En tant que président, je signerais à deux mains pour renouveler une telle série, qui serait presque synonyme de montée en P2. Ma compagne en rêve aussi car, après plusieurs refus, je lui ai promis de l’épouser si nous accédons à la P2! " Le nouveau T1 Maurizio "Mao" Catalano connaît désormais l’ampleur de sa tâche…

Trophée de Régularité: le classement après la saison 2021-2022

28 matches sans défaite

Thy-le-Château B (P4D)³

27 matches sans défaite

Jemeppe (P4B)

26 matches sans défaite

Arquet* (P2A Dames) et Arquet (P2A)

19 matches sans défaite

Thy-le-Château A* (P3B)

18 matches sans défaite

Spy B* (P4B)

17 matches sans défaite

Étoile Tamines* (P4B), Sclayn* (P4C) et Petit-Waret A (P3A)³

16 matches sans défaite

Ohey A (P3A), Bièvre (P3C) et Éghezée B (P4A)³

15 matches sans défaite

Union Rochefortoise (P2B Dames)

14 matches sans défaite

Grand-Leez A* (P1), Meux A* (D2 ACFF) et Lustin A (P3B)

13 matches sans défaite

Onhaye B* (P3C) et Grand-Leez B (P3A)

12 matches sans défaite

Nismes B (P4D), Han-sur-Lesse (P4E), JS Tamines A (D3A ACFF)³ et Moustier A (P3B)

11 matches sans défaite

Sinsin (P4E), Hastière (P4D)³, Couvin-Mariembourg B (P3B), Union Namur B (P4A), Aische A (D3A ACFF)² et Pesche (P2B Dames)

10 matches sans défaite

Ciney B* (P2B Dames), Moustier* (P2A Dames), Petigny-Frasnes* (P2B), Tarcienne B (P4D), Anhée B (P4E), Yvoir (P4E), Ciney A (P1), Leuze-Longchamps A (P3A), Bioul (P1 Dames), Chevetogne (P1), Assesse B (P4C), Ciney B (P4E), FCO Namur (P2A), Ohey B (P4C)² et Somzée A (P3B)

9 matches sans défaite

Bois-de-Villers* (P4A), Évelette-Jallet* (P2B), Haversin A* (P2B), Rochefort B* (P3C), Faulx-les-Tombes (P4C)² , Onhaye A (D3B ACFF), Pesche A (P2B), Bossière-Gembloux A (P2A) et Ligny A (P2A)

8 matches sans défaite

Anseremme* (P4E), Ciney A* (P1 Dames), JS Tamines B* (P2A), Union Namur A* (D3A ACFF), Biesme A (P1), Florennes (P4D), Sart-Bernard (P2A)², Wépion A (P2A)², Condrusien A (P1)², Spy A (P1) et Saint-Germain (P3A)

7 matches sans défaite

Assesse A* (P3C), Condrusien B (P3C), Jemeppe (P2A Dames), Dinant (P2B Dames), Malonne (P2A Dames)², Bioul A (P2B), Gedinne B (P4E)², Rhisnes A (P2A), Taviers B (P4A), Beauraing A (P1), Jambes (P2A Dames), Malonne B (P4B), Rienne (P4E), Aische B (P2A)², Flawinne (P3A)², Gesves A (P2A), Surice A (P2B), Union Dinantaise B (P3C), Vencimont (P3C) et Wépion B (P4A)³

6 matches sans défaite

Jambes A* (P2A), Natoye* (P4C), Pondrôme A* (P2B), Saint-Gérard (P4D)², Jambes B (P4A)², Profondeville A (P2B), Loyers B (P3A), Émines A (P3A), Mazy (P4B), Miécret (P3C), Bossière-Gembloux B (P3A), Dinant A (P3C), Bioul B (P3B), Boninne B (P4A), Flavion-Morialmé A (P1)², Grand-Leez A (P1 Dames)², Profondeville B (P4D) et Surice B (P4D)

5 matches sans défaite

Bonneville (P4C), Loyers A (P1), Anhée A (P2B), Temploux-Suarlée (P4B), ES Ardennaise (P3C), Éghezée A (P2A), Philippeville B (P4D), Achêne (P3C), Arquet B (P3A), Auvelais A (P2A), Couvin-Mariembourg A (D2 ACFF), Gedinne A (P2B), Union Rochefortoise A (D3B ACFF), Taviers A (P3A) et Union Dinantaise A (P1)

4 matches sans défaite

Andenne* (P1 Dames), Biesme B* (P3B), Naninne A* (P2A), Beauraing (P1 Dames)², Lustin B (P4C), Nismes A (P1), Pesche B (P3B), Sauvenière A (P2A), Boninne A (P3A), Naninne B (P4C)², Philippeville A (P3B), Floreffe B (PP4B), Haversin B (P3C), Malonne A (P1), Méan (P4C), Pessoux (P4E), Rienne (P2B Dames), Sauvenière (P2A Dames), Sorée (P3C) et Tarcienne A (P2B)

3 matches sans défaite

Biesme* (P2A Dames), Fernelmont-Hemptinne A* (P1), Meux B* (P1), Houyet (P3C), Ligny B (P3B), Andenne A (P1), Auvelais B (P4B), Ham A (P4A), Loyers A (N2B Dames), Rhisnes B (P3A), Andoy-Wierde A (P3A), Bièvre (P2B Dames), Éghezée (P2A Dames), Émines B (P4A), Frontières (P3B), Gesves B (P4C), Lesve-Arbre (P4B), Ligny (P2A Dames), US Auvelais (P1 Dames) et Walcourt (P3B)

2 matches sans défaite

Onoz* (P4A), Philippeville (P2B Dames), Beauraing B (P2B), Denée (P3B), Dinant B (P4E), Falisolle-Aisemont A (P3B), Falisolle-Aisemont B (P4B), Fernelmont-Hemptinne B (P3A), Feschaux (P4D), Flavion-Morialmé B (P2B), Floreffe A (P2A), Grand-Leez B (P2A Dames), Havelange (P2B), Leignon (P4E), Leuze-Longchamps B (P4A), Molignée A (P1), Moustier B (P4B), Olloy (P2B Dames), Pondrôme B (P4E), Schaltin A (P2B), Somzée B (P4D) et Treignes (P4D)

* Série toujours en cours

² Série réalisée à cheval sur deux saisons (2020-2021 et 2021-2022)

³ Série réalisée à cheval sur trois saisons (2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022)