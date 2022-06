J’ai commencé à l’âge de 6 ans, à Pontaury. Mais, après cette campagne, le club a arrêté et je suis resté trois ans sans jouer. J’ai repris en minimes, à Denée qui était associé avec Warnant pour les équipes d’âge. Durant ces trois saisons, j’ai eu le bonheur d’être repris dans la sélection Dinamo pour jouer sur la Place St-Aubain, en lever de rideau de la Balle du Gouverneur.

Tu as ensuite rejoint Mont-Gauthier. Quelles raisons expliquaient ce choix?

Dans la sélection Dinamo, j’ai rencontré Hugo Collignon. Son papa a proposé à mon père de me faire venir à Mont-Gauthier, qui est réputé pour la formation des jeunes. Nous avons remporté plusieurs titres, en minimes et cadets, et j’ai pu faire mes débuts en Régionale 2. En 2021, je suis monté en promotion et nous avons coiffé les lauriers, avec la montée en nationale 3.

Alors que le premier tour se termine, vous jouez les premiers rôles.

En début de saison, nous visions le maintien, mais au fil des rencontres, nous avons revu nos ambitions à la hausse. Dès la première journée, nous avons bousculé Aisemont et avons aussi battu Senzeilles chez nous. L’équipe est bien balancée et nous pouvons compter sur Bastien Marion, qui a évolué avec l’équipe fanion, et sur Nicolas Schmit, qui nous apportent leur expérience.

Ce dimanche, l’équipe a décroché son ticket pour la balle du Gouverneur. Quel sentiment cela t’a-t-il procuré?

Je suis très heureux. Le rêve est devenu réalité. Certes, on a eu un coup de pouce de Tristan Schmit pour cette lutte décisive, mais on n’a pas volé la qualification.

Quelle est ta place de prédilection?

Depuis la saison dernière, j’évolue en devanture. Je peux me concentrer sur ma livrée et je bénéficie des conseils de Nicolas pour améliorer mon rôle de cordier. En jeunes, j’ai plus souvent tenu le petit milieu. J’ai aussi eu l’occasion de jouer au fond.

La livrée est ton point fort. T’entraînes-tu régulièrement pour continuer à progresser?

Quand je suis arrivé à Mont-Gauthier, nous sommes venus habiter avec papa à Haversin. Je pouvais ainsi venir très souvent travailler ma livrée avec les copains. Depuis le décès de mon père, je suis retourné vivre à Pontaury et je vais faire des séances de livrées avec mon cousin Louis Hudzik, qui joue à Aisemont.

Quels sont tes objectifs personnels?

Actuellement, je livre dans le carré, mais je voudrais, comme Benjamin Dochier, livrer entre les perches. J’espère aussi, dans le futur, intégrer la nationale 1.

En 2021, tu as pu accompagner la N1 lors de tournois. Une belle expérience?

Bien évidemment. J’ai notamment disputé le tournoi de Sirault. C’est là que j’ai été repéré par Pierre Bronchart, le sélectionneur national, qui m’a repris avec Cyril Lavis dans la sélection pour le championnat d’Europe Jeunes, aux Pays-Bas, où nous avons remporté une médaille d’argent au jeu international et une de bronze au llargues.

As-tu d’autres souvenirs marquants?

Les titres en minimes et cadets, mais aussi celui fêté en 2021 en promotion. Un championnat que nous avons dominé de la tête et des épaules.