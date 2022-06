Matthias Anciaux: le phénix renaît de ses cendres

À tout juste 18 ans, Mathias Anciaux fait déjà beaucoup parler de lui. L’un des fers de lance de la Belgique Trail Académie, orchestrée par Frédérick Hardenne, brille déjà sur la scène nationale et internationale, dans le milieu du trail. Il court, matin, midi et soir, toujours plus vite, depuis bientôt quatre ans. « Plus jeune, je n’étais pas sportif, commence Mathias. Ce n’est que vers l’âge de 14 ans que je commence l’athlétisme. Je me dirige ensuite rapidement vers le trail, car mon papa le pratique déjà, mais également car je m’amuse beaucoup plus dans les bosses que sur une piste d’athlétisme. »