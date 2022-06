Lokembo et 17 nouveaux joueurs à Molignée

Il a été difficile pour le club de boucler un noyau mais les Jaune et Bleu ont enchaîné les matches amicaux pour effectuer des tests. "Nous avons contacté des anciens joueurs du club et des coaches namurois pour garder un ancrage local mais aucun retour positif n’est à signaler. L’ensemble du noyau est composé de gars revanchards venant de la région de Charleroi."

Le staff molignard est complété par l’ancien gardien de Ciney et Namur, Moustapha Fall, qui prendra le poste d’entraîneur des gardiens.

Au rayon transferts toujours, on signale l’arrivée de 17 nouveaux joueurs : Nygel Beaumet (Ransart), Leandro Mattaliano (Gosselies espoirs), Jalel Ben Kalhia (Francs Borains espoirs), Sabri Legardien (Genappe), Livio Milone (Tarcienne), Mamadou Diop (Montignies), Audrey Nzadi (Congo), Léon Masevo, Giuliano Lapaglia et Samy Kaddour (reprises), Metin Bako (Monceau Châtelet), Mallony et Loic Dubuisson (Nalinnes), Suciu Bogdan (Roumanie), Alessio Furgiuele (Montignies), Bako (Jumet), Thomas Delsipee (Gerpinnes). Renzo Furgiuele, qui avait déjà été annoncé plus tôt dans la saison, arrivera, lui, en provenance de Spy. Le coach Fabrice Lokembo pourra également chausser les crampons en cas de besoin.

Le club est toujours à la recherche de nouveaux éléments adhérents au projet. Contact: Giuseppe Furgiuele (0497/66.65.20)