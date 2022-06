"J’étais triste, de voir le club choyé durant des années par mon grand-père sombrer dans l’abandon, souffle Gary, le président. Après différents contacts et avec le soutien de l’échevin des sports, je me suis lancé dans l’inconnu. Au-delà de la renaissance du sport ballant, j’avais à cœur de manifester ma gratitude à mon grand-père, qui m’a mis dans le bain, en grandissant avec lui. L’engouement des pelotaris a répondu à notre attente, à telle enseigne que nous disposons d’un effectif d’une vingtaine de joueurs, répartis dans deux équipes. L’équipe A est animée par les chevronnés Guidon, Rondiat et Léonet, avec un potentiel de six gars polyvalents. L’équipe B, elle, a les moyens d’embêter tout le monde, pour aider sa consœur à décrocher le titre."

Le secrétaire Didier Durdu épingle l’atout jeunesse de la seconde formation. "Les jeunes ont du répondant, souligne-t-il. Aussi, nous visons à favoriser leurs progrès." Alors qu’ils ambitionnaient de conjuguer le titre de champion avec celui de la coupe de Wallonie, la défaite subie ce week-end en quart de finale a apporté un petit bémol (5-13). "Nous avons manqué de régularité sur le tamis, en livrant 34 baraques, précise l’ami Gary. Bref, une lutte à oublier."

Le comité

Président: Guy Devresse; vice-président: Ludovic Polomé; secrétaire: Didier Durdu; trésorier: Frédéric Delahaut.

L’équipe A

Patrick Delahaut, Jean-François Deville, Ludovic Guidon, Florian Herman, Laurent Léonet, Georges et Benjamin Rondiat, Gary Devresse.