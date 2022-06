Hugo Dumont à Flavion-Morialmé

L’attaquant de Chevetogne Hugo Dumont (22 ans) évoluera toujours en P1 la saison prochaine, mais à Flavion-Morialmé. Là-bas, il y retrouvera Eddy Morue. " C’est un coach que je connais bien et cela faisait quelques fois qu’il me demandait de rejoindre son équipe , confie Hugo. C’était aussi une opportunité pour moi de retrouver des potes avec qui j’ai joué en équipes de jeunes ou en Réserve à Onhaye. " On pense notamment à Audric Zingle, Mathias Cheront ou Thomas Schoreels, déjà en place chez les Flavionnais. Mais également à Mehdy Pétrisot (Profondeville), Maxime Collart (Surice) ou Sven Hendrick (Onhaye), qui arriveront chez les Florennois en même temps qu’Hugo.