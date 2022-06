Fabio Cocchini fera le grand saut à Floreffe

Dès les prémisses de la prochaine campagne, il combinera donc sa carrière de libero de haut niveau avec celle de jeune coach de volley. "J’ai reçu quelques propositions et il se trouve que c’est avec Floreffe que cela s’est concrétisé. Ma sœur y joue, à un niveau plus bas. J’ai donc déjà eu l’occasion de m’y rendre quelques fois. Et, après en avoir discuté avec Fabrice Mouillard, mon choix était fait. J’aime la philosophie de ce club, qui évolue bien, avec beaucoup de jeunes. Pour moi, c’est un grand pas, car je n’ai jamais entraîné, même des jeunes. Mais j’espère leur apporter l’expérience que j’ai pu acquérir en Ligue A."

Plus de temps de jeu

Présent au Pôle Ballons depuis quatre ans, le Sambrevillois y aura vécu une saison mitigée. "Elle s’est bien terminée pour moi, mais au début, je n’ai eu droit qu’à très peu de temps de jeu. Cela s’est mieux passé avec le changement de coach. À partir de ce moment, j’ai eu l’occasion de faire davantage mes preuves et même d’être titulaire lors du dernier match. Oui, c’est une bonne nouvelle pour moi, que Fred Servotte ait été confirmé comme T1 la saison prochaine. Je m’entends bien avec lui et je trouve qu’il fait du bon boulot."

Pas de raison, donc, de changer d’air, pour Fabio. "J’avais signé pour deux saisons à Waremme et il m’en reste une à prester. Puis, on verra. J’espère qu’on pourra nourrir d’autres ambitions cette année, d’autant qu’il risque d’y avoir un descendant, cette fois. On ne pourra donc plus se contenter de jouer le fond du tableau."

Et avec Floreffe? "Je n’ai évidemment pas encore vu tout le monde à l’œuvre, mais je pense qu’on aura une belle équipe, qui pourrait briguer le Top 3" , conclut le futur coach d’un effectif qui s’est, en tout cas, bien renforcé.