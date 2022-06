Ciney et Rochefort en série B; Onhaye, Couvin, Tamines et Aische en A

L’ACFF a dévoilé le projet de ses séries en D3 en vue de la prochaine saison. Il apparaît presque sans surprise même s’il fait une nouvelle fois "mal" aux Namurois. Ciney et Rochefort se retrouvent en série B avec les Liégeois et les Luxembourgeois. Ils ne croiseront pas la route de Tamines, Onhaye, Aische et Couvin, versés en série A avec les clubs hennuyers et brabançons.