Trail by Mobius: Mahia et Lefer s’imposent au Masuage (+ tous les résultats)

«Nul dans les parties techniques»

Douze secondes séparent le vainqueur, Sébastien Mahia, du second, Philippe Stevens, qui se livrent une belle bagarre au fil des kilomètres. " Valentin Grégoire décide de mener la course durant le premier quart du circuit. Parti un peu vite, je le passe, avec Philippe dans ma foulée. Étant plutôt nul dans les parties techniques, Philippe prend les commandes, et prend un peu d’avance, mais je peux revenir dans les portions plus urbaines, notamment avant la montée finale, ce qui me permet de creuser un tout petit écart et de décrocher la victoire finale ", commente le Jambois, qui évolue donc à domicile et décroche la troisième victoire de son week-end. Jérôme Demaerschalk complète le podium des garçons. Chez les filles, le podium se tient en 37 secondes à peine. Marie Cavitte est finalement la première à rallier la ligne d’arrivée, devant Marie-Inès Koninckx et Hélène Rassart.

Victoire surprise

Sur les 18 kilomètres, les premiers s’égarent et laissent la voie libre à Vincent Lefer, ravi de décrocher sa première victoire. " Je suis un peu surpris de me retrouver en tête, mais toutefois très content. Au moment de la bifurcation, je sais qu’il y a trois athlètes devant. Je suis alors avec Fabrice Étienne, que je parviendrai à distancer dans la seule grosse côte du parcours, vers le 13e kilomètre, qui me permet donc de faire la différence ", commente le vainqueur, qui termine devant son compagnon de début d’aventure et Miguel Petit. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Anaïs Oulukoff, qui semble décidément bien de retour. La jeune maman jamboise évolue elle aussi à domicile sur ce trail by Mobius. Après sa victoire la semaine dernière sur le Trail de Namur, elle remet le couvert ce samedi. " On emprunte une partie du parcours de la Printanière, en ajoutant beaucoup de petites boucles dans les bois. J’aime ce tracé, qui emprunte des chemins et sentiers que j’utilise habituellement à l’entraînement, mais également d’autres auxquels je ne pense pas. Cela me donne des idées pour de futurs parcours ", raconte Anaïs.

Cette ancienne gagnante du challenge de la Ville de Namur devance Coline Heynen de pratiquement une minute. Éléonore Lipnik complète le podium.

Résultats

11 kilomètres

1. Mahia Sebastien 00:46:24, 2. Stevens Philippe 00:46:36, 3. Demaerschalk Jérôme 00:47:20, 4. Delahaye Benoît 00:50:53, 5. Gregoire Valentin 00:52:15, 6. Piron Mathieu 00:52:48, 7. Taillet Jonathan 00:54:20, 8. Delhautheur Audric 00:54:24, 9. Binon Martin 00:54:45, 10. Deltombe Matthieu 00:56:44, 11. Jerome Gé 00:59:50, 12. Dardenne Nicolas 01:00:04, 13. Mathieu Cédric 01:01:24, 14. Cavitte Marie 01:03:49, 15. Prévost Thibault 01:03:51, 16. Koninckx Marie-Inès 01:04:08, 17. Deleuse Remi 01:04:14, 18. Rassart Helene 01:04:26, 19. Sencie Antoine 01:04:35, 20. Guilmot Audrey 01:04:55, 21. Siraux Pierre 01:05:04, 22. Lebrun Louisien 01:05:05, 23. Martin Benoît 01:05:38, 24. Dierickx Camille 01:06:20, 25. Melin Thibault 01:06:21, 26. Paquot Julien 01:06:35, 27. Tribolet Celine 01:07:09, 28. Paul Emmanuelle 01:07:19, 29. De Pierpont Clémence 01:07:37, 30. Rolis Nicolas 01:08:23, 31. Hontoir Adrien 01:08:25, 32. Meirlaen Gauvain 01:08:32, 33. Libotte Xavier 01:09:20, 34. De Beukelaer Céline 01:09:46, 35. Landenne Justine 01:09:58, 36. Willocx Gilles 01:10:56, 37. Willocx Sylvain 01:10:58, 38. Anciaux Loïc 01:11:02, 39. De Viron Pierre 01:11:39, 40. Moreau Ludovic 01:11:50, 41. De Viron François 01:12:11, 42. Marlier Alizée 01:12:35, 43. Flémal Manoë 01:12:40, 44. Ongena Arnaud 01:13:45, 45. Delmelle Xavier 01:13:52, 46. Gillard Isabelle 01:13:52, 47. Vanlieferinge Brice 01:14:08, 48. Mathot Rémy 01:14:10, 49. Legros Mylène 01:15:11, 50. Maes Sébastien 01:16:32, 51. Luciani Etienne 01:16:33, 52. Gerard Emmanuelle 01:17:05, 53. Gillet Elodie 01:17:16, 54. Libion Marc 01:17:16, 55. Letor Laurane 01:17:32, 56. Delfosse Marie 01:18:02, 57. Bourgeois Sandra 01:18:12, 58. Lemaire Alice 01:18:35, 59. Verhaegen Vicky 01:18:51, 60. Dekerckheer Kim 01:19:04, 61. De Coster Charles-Antoine 01:19:04, 62. De Coster Charles-Antoine 01:19:04, 63. Poncelet Frederic 01:19:20, 64. Cuisinet Fanny 01:19:55, 65. Chapelain Laurent 01:19:55, 66. Hanssens Nicolas 01:20:10, 67. Pieters Aline 01:20:20, 68. Pasque Cylien 01:20:22, 69. Plaza Anne-Laure 01:20:31, 70. Soulié Frederique 01:21:26, 71. Van Walleghem Simon 01:21:28, 72. Lohest Sylvain 01:21:47, 73. François Guillaume 01:21:48, 74. Louis John 01:22:47, 75. Wouters Fabian 01:22:47, 76. Simon Baudouin 01:22:52, 77. Roelandts Valérie 01:22:53, 78. Ninove Basile 01:23:23, 79. Ninove Guillaume 01:23:23, 80. Houssiau Helene 01:24:15, 81. Rixhon Helene 01:24:16, 82. Brichant Alice 01:24:35, 83. De Groote Mélanie 01:24:35, 84. Deloge Charlotte 01:25:00, 85. Koninckx Christophe 01:25:04, 86. Kerremans Fabien 01:25:21, 87. Van Honsté Fabien 01:25:23, 88. Delahaye Elodie 01:27:01, 89. Landenne Elise 01:28:10, 90. Thiry Nicolas 01:28:11, 91. Colonval Céline 01:28:11, 92. Ruyssen Lucie 01:28:21, 93. Bruyr Sophie 01:28:21, 94. Holter Mélanie 01:29:12, 95. André Stéphanie 01:29:12, 96. Calvaer Sophie 01:29:30, 97. Gochet Ludovic 01:29:41, 98. Ronvaux Marie 01:31:24, 99. Das Laetitia 01:38:17, 100. Rachel Arnaud 01:40:24, 101. Ceulemans Raphael 01:40:39, 102. Hanssens Magali 01:40:39, 103. François Christine 01:42:19, 104. Cheron Pauline 01:42:19, 105. Delahaye Simon 01:42:20, 106. Steeno Aurelie 01:42:58, 107. Jeandrain Stephanie 01:42:58, 108. Heymans Julie 01:42:58, 109. Smettin Cedrik 01:48:09

18 kilomètres

1. Lefer Vincent 01:18:11, 2. Etienne Fabrice 01:19:56, 3. Petit Miguel 01:20:31, 4. Romnée Ambroise 01:20:59, 5. Bruggeman Pieter-Jan 01:22:18, 6. Carlier Thibaut 01:24:20, 7. Van Neyghem David 01:24:34, 8. Dubois Bertrand 01:24:47, 9. Martin Benoît 01:24:58, 10. Tripoteau Lucas 01:25:30, 11. El Imrani Issam 01:26:06, 12. Lalieu Gilles 01:26:09, 13. Martin Olivier 01:27:11, 14. Adriouchi Abdelilah 01:28:11, 15. Dawagne Florentin 01:28:25, 16. Oulukoff Anaïs 01:29:36, 17. Cheval Adrien 01:29:46, 18. Alvaric Magis 01:31:22, 19. Heyden Coline 01:31:23, 20. Sacrez Quentin 01:31:26, 21. Clerbois Alexandre 01:31:42, 22. Mercenier Didier 01:32:57, 23. Etienne Julien 01:33:14, 24. Dekeuster Arnaud 01:33:21, 25. Clamot Brieuc 01:33:33, 26. Van Hasselt Dominique 01:33:42, 27. Lipnik Eléonore 01:33:56, 28. Gillard Kentin 01:34:04, 29. Gérard Nathan 01:34:32, 30. Bernard Eric 01:34:42, 31. Ledure Matthieu 01:35:03, 32. De Munck Pierre 01:36:17, 33. Desprats Bastien 01:36:46, 34. Spataro Tim 01:36:50, 35. Conard Steve 01:37:06, 36. Bry Olivier 01:37:48, 37. Vanhoegaerden Peter 01:38:03, 38. Boccart Valentine 01:38:13, 39. Bastien Guillaume 01:38:20, 40. Dubuc Phao 01:38:48, 41. Rigaux Nath 01:38:50, 42. Bodart Sylvain 01:38:50, 43. Thomas Benjamin 01:39:01, 44. Kaisin Benoît 01:39:01, 45. Nicolas Adelin 01:39:05, 46. Koninckx Manoëlle 01:40:19, 47. Plumier Clémence 01:40:56, 48. Brossard Eric 01:41:06, 49. Lejeune Quentin 01:41:59, 50. Leupe Jean-Louis 01:42:39, 51. Tinant Sylvie 01:43:27, 52. Wancquet Florent 01:44:20, 53. Arnaud Arnaud 01:44:33, 54. Lilot Anouchka 01:45:00, 55. André Geoffrey 01:45:01, 56. Lepers Thomas 01:45:08, 57. Dambroise Kristel 01:45:29, 58. Van Dingenen Leander 01:45:39, 59. Meers Kevin 01:45:39, 60. Cocu Xavier 01:46:12, 61. Mike Mike 01:46:31, 62. Mike Mike 01:46:31, 63. Poch Virginie Virginie 01:47:29, 64. Dessard Marine 01:48:49, 65. Rasneur Isaline 01:50:52, 66. Colon Stéphane 01:50:58, 67. Demelenne Romain 01:51:18, 68. Molderez Lynn 01:51:36, 69. Blanpain Paul 01:54:47, 70. Devillers Sophie 01:54:47, 71. Thiry Arius 01:55:13, 72. Hermant Laura 01:55:43, 73. D’Ursel Eloïse 01:56:21, 74. Patris Perrine 01:56:41, 75. Rosart Thomas 01:57:06, 76. Iradukunda Rumashana Fabrice 01:57:12, 77. Hubaux Benoit 01:57:59, 78. Gruselle Gwenaëlle 01:58:08, 79. Lebrun Didier 01:58:27, 80. Desart Yves 01:58:31, 81. Decrom Florent 01:58:33, 82. Folon Jennyfer 02:00:27, 83. Dupont Baudouin 02:02:18, 84. Avril Charline 02:02:18, 85. Jaspart Justine 02:03:05, 86. Abels Bertrand 02:03:45, 87. Desmedt Teo 02:04:36, 88. Braem Frédéric 02:05:47, 89. Reman Delphine 02:06:44, 90. Iacovelli Marjorie 02:06:44, 91. Leconte Emmeline 02:06:44, 92. Roels Sébastien 02:08:54, 93. Pollart Jean Francois 02:08:56, 94. Noel Matthias 02:08:58, 95. Teirlinckx Estelle 02:08:59, 96. Declerck Olivier 02:09:37, 97. Moulin Michel 02:10:46, 98. Moulin Pauline 02:10:47, 99. Desmedt Jérôme 02:11:45, 100. Christoph Charles 02:12:34, 101. Billot Pierre 02:13:53, 102. Silvestre Franck 02:24:32, 103. Funduk Stéphanie 02:26:03, 104. Dubois Honorine 02:59:06