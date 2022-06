Soulier d’or de la province de Namur 2022: Voici tous les nominés

Un jury composé de représentants de la presse sportive et de techniciens expérimentés s’est réuni voici quinze jours pour désigner les lauréats des prix individuels répertoriés ci-dessous, sur base de cette liste de nominés établie au fil de la saison par nos collaborateurs et par les entraîneurs. Si ces classements sont un indice sérieux afin de savoir qui sera récompensé vendredi soir (le suspense reste entier et le secret bien gardé…), le choix du jury reste souverain, à l’issue de deux tours de scrutin et après dépouillement. Car on veut faire les choses sérieusement…

Comme il y a deux ans, ce sont les murs de l’abbaye de Maredsous à Denée qui abriteront (sous chapiteau) cette remise de prix où on attend plusieurs centaines d’invités. Souliers d’or de D2, D3, P1, Révélation, Gant d’or, meilleur coach ou Sifflet d’or de P1 seront donc mis à l’honneur par nos deux présentateurs sur le podium de Maredsous, le tout agrémenté par quelques vidéos fournies par notre partenaire "Ma Télé".

Le meilleur buteur de la D1 provinciale est lui déjà connu, et il sera mis également à l’honneur. Avec le Cinacien Jérôme Claude, c’est aussi toute son équipe championne de P1 qui sera conviée à recevoir un prix vendredi soir. Car à côté de ces prix individuels, des récompenses collectives sont décernées également. C’est ainsi aussi la tradition de mettre à l’honneur un club namurois s’il est champion dans les divisions supérieures, ce qui est le cas de l’Union Namur cette saison. Tout comme pour le champion de P1 dames (Bioul). Enfin, après une saison complète, il est temps aussi de décerner le trophée de Régularité aux deux équipes (Thy et Jemeppe) ayant réalisé la plus grande série de matches sans défaite, un trophée existant depuis 1960 sans discontinuer. Quant à la soirée, outre les invitations lancées via les clubs et les coaches, il sera possible de la suivre aussi en direct sur notre page Facebook /lavenirnamursport.

Les nominés 2022

SOULIER D’OR D2

Les nominés pour le Soulier d’or de D2 ont été désignés par les coaches namurois à la fin des 1eret 2e tours et par le jury:

Gilles KINIF, Meux (3)

Cyril VANHYFTE, Meux (2)

Clément LIBERTIAUX, RAAL La Louvière (2)

Bryan SLEEUWAERT, Meux (1)

Kenny PAULUS, Meux (1)

Alessandro GUERRI, Couvin-Mariembourg (1)

Romain WACKERS, Couvin-Mariembourg (1)

Antoine BOREUX, Meux (1)

SOULIER D’OR D3

Les nominés pour le Soulier d’or de D3 ont été désignés par les coaches à la fin des 1eret 2e tours :

Frédérick ROSMOLEN, Namur (4)

Aurélien LAMBERT, Onhaye (3)

Léopold GRANVILLE, Onhaye (1)

Thibaut OTTE, Sprimont (1)

Vincent ROUSSEAU, Aische (1)

Nicolas GRÉGOIRE, Aische (1)

Gauthier PIRET, Tamines (1)

Julien CHARLIER, Tamines (1)

Anthony LORENZON, Onhaye (1)

Jérôme BERTRAND, Rochefort (1)

Laurent DETHIER, Aische (1)

Abdelillah BOUKAMIR, Tamines (1)

Nicolas DEMAEYER, Aische (1)

Dieudonné LWANGI, Namur (1)

Alexandre ELOY, Namur (1)

Loïc VANDER CAMMEN, Namur (1)

GANT D’OR P1

Les nominés pour le Gant d’or sont les gardiens issus du classement du Soulier d’or (3 points minimum):

Christopher SAUCEZ, Flavion-Morialmé (7)

Stiven ZALLI, Andenne (5)

Geoffrey NICOLAS, Biesme (5)

Thibaut SALMON, Condrusien (5)

Jérôme ROUSSEAU, Nismes (5)

Bastien MATRICHE, Spy (5)

Justin DELOBBE, Beauraing (4)

Cyril DELAITE, Union Dinantaise (4)

Kevin ABSIL, Fernelmont-Hemptinne (3)

Maxime PIGNOLET, Meux B (3)

RÉVÉLATION P1

Les nominés pour la révélation de P1 sont les meilleurs jeunes (21 ans ou moins en début de saison) issus du classement du Soulier d’or:

King-David AKANDJA, Malonne (8)

Thomas COLOT, Union Dinantaise (7)

Audric ZINGLE, Flavion-Morialmé (7)

Loup WARZÉE, Condrusien (6)

Maxence QUEVRIN, Grand-Leez (6)

Deart BAJRAKTARI, Meux B (6)

Stiven ZALLI, Andenne (5)

Jérôme ROUSSEAU, Nismes (5)

Recep TURHAN, Andenne (4)

Loïc DEBECKER, Beauraing (4)

Hugo JASPARD, Meux B (4)

Martin DELCORPS, Meux B (3)

Logan TABURIAUX, Molignée (3)

Noa ANSIAUX, Beauraing (2)

Noam DASTY, Beauraing (2)

Cyril DISKEUVE, Beauraing (2)

Gauthier SURAY, Beauraing (2)

Théo CAPPELLE, Chevetogne (2)

Alexis MARTINEZ, Chevetogne (2)

Victor LAMBRECHTS, Ciney (2)

Mattéo MONTELEONE, Ciney (2)

Arnaud DEFAYS, Condrusien (2)

J. Modeste KOUADIO, Condrusien (2)

Florent LASSOIE, Malonne (2)

Victor STOCK, Malonne (2)

Antoine DILS, Meux B (2)

Juliano CORVO, Molignée (2)

Colin MINET, Nismes (2)

Lukas FROMONT, Andenne (1)

Maël DASTY, Beauraing (1)

Hugo DUMONT, Chevetogne (1)

Gabin GAUCHET, Chevetogne (1)

Viguen MATHIEU, Chevetogne (1)

Maxime SERVAIS, Chevetogne (1)

Noa BROOS, Ciney (1)

Arthur BRUCKNER, Ciney (1)

Guillaume DESPAS, Ciney (1)

Nathan HANNEUSE, Ciney (1)

Leny JOTTARD, Ciney (1)

Charlier Lucas CHARLIER, Union Dinantaise (1)

Théo MALLOTTEAUX, Fernelmont-Hemptinne (1)

Mathias CHERONT, Flavion-Morialmé (1)

Alexy AYIKA, Grand-Leez (1)

Romain VANBETS, Grand-Leez (1)

Erdi KOSOVA, Loyers (1)

Elliot MAULÉON, Loyers (1)

Nathan CRAPS, Malonne (1)

Thibaut JEANDRAIN, Malonne (1)

Brandon DHYNE, Meux B (1)

Francis FARIKOU, Meux B (1)

Clément MAZY, Meux B (1)

Axel ROUFFIGNON, Meux B (1)

Martin VANVYVE, Meux B (1)

Adriano CORVO, Molignée (1)

SIFFLET D’OR P1

Les nominés pour le Sifflet d’or ont été désignés par les coaches à la fin des 1eret 2e tours et par le jury:

Freddy ROLET(9)

Johan SOLHEID(4)

Christophe DEBRAS(3)

Michaël JACQUES(3)

Claude DUBOIS(2)

Claude DUTRONC(2)

Rinor ISMAILI(2)

Michaël HENTSCHEL (1)

Sacha KLEIN (1)

Mehdi BRITEL (1)

Sabry MEDDOURI (1)

Éric NOIRHOMME (1)

MEILLEUR COACH P1

Les nominés pour le meilleur coach de P1 sont les entraîneurs en poste à la fin de saison:

Dominique CUVELIER, Andenne

Alain BARBIER, Beauraing

Xavier THIRY, Biesme

Michel GODFROID, Chevetogne

David MAUCQ, Ciney

Vincent ANDRÉ, Condrusien

Maxime LALOUX, Union Dinantaise

Benjamin JOINE, Fernelmont-Hemptinne

Yves DEMARS, Flavion-Morialmé

Dany VERKAMER, Grand-Leez

Michaël DESILLE, Loyers

Laurent WILLEMS, Malonne

Claudio BATATINHA, Meux B

Christophe CORBISIER, Molignée

Barek BENDAHA, Nismes

Eddy BROOS, Spy

SOULIER D’OR P1

Les nominés pour le Soulier d’or de P1 (5 points minimum) sont retenus sur base du nombre de désignations comme "homme du match" tout au long de la saison, pondérées par le vote des entraîneurs à l’issue des premier et second tours:

Jérôme CLAUDE, Ciney (19)

Tom ANTOINE, Ciney (15)

Nicolas JADOT, Condrusien (13)

Antoine RICHIR, Loyers (12)

Nicolas DIGIUGNO, Biesme (11)

Alexandre WAUQUAIRE, Grand-Leez (10)

Aissam BOUTGMI, Molignée (9)

George NAVA FERNANDES, Nismes (9)

Malcome FRANCOTTE, Spy (9)

Florian FROMONT, Andenne (8)

Logan BUKRAN, Condrusien (8)

King-David AKANDJA, Malonne (8)

Romain DESILLE, Chevetogne (7)

Edoxy LEMA, Ciney (7)

Thomas COLOT, Union Dinantaise (7)

Christopher SAUCEZ, Flavion-Morialmé (7)

Audric ZINGLE, Flavion-Morialmé (7)

Renaud DEVIGNE, Grand-Leez (7)

Amaury LOTTE, Biesme (6)

Fabian NITELET, Biesme (6)

Loup WARZÉE, Condrusien (6)

Maxence QUEVRIN, Grand-Leez (6)

Deart BAJRAKTARI, Meux B (6)

Abdel-Karim BOUYAALAN, Andenne (5)

Stiven ZALLI, Andenne (5)

Julien CORDIOLI, Beauraing (5)

Geoffrey NICOLAS, Biesme (5)

Francesco SERVIDIO, Biesme (5)

Thibaut SALMON, Condrusien (5)

Louis HERMAN, Union Dinantaise (5)

Jérôme ROUSSEAU, Nismes (5)

Bastien MATRICHE, Spy (5)