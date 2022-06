Plus question de se battre pour le maintien à Éghezée

Une saison à oublier au plus vite pour Eghezée. En effet, les hommes du président Hosselet se sont sauvés à quatre journées de la fin du championnat. Les départs ont été compensés par des transferts de qualité, dont un Ivan Perez qui devrait apporter une expérience non négligeable. Certains joueurs, toujours motivés, mais sujets à de récurrents problèmes physiques, semblent cependant rester à la disposition du club. Et c’est ce qui ressort, à première vue, dans cette équipe: la disponibilité. Pour exemple, Clément Willmaert s’est proposé comme T3, pour le plaisir de venir au club. L’objectif avoué de Guillaume Gautier, cette année, est clair. "Nous visons les 40 points et non une place en particulier dans le classement. Restons humbles et ne visons pas les sommets. J’aimerais qu’on évolue, année après année, avec les moyens dont nous disposons. Une année à la fois pour, éventuellement, viser le haut du classement dans le futur. Nous avons des joueurs expérimentés qui prendront les plus jeunes sous leur aile. J’attends de ces mêmes jeunes un apport dans la percussion."