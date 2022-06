Nathan De Bilderling en prépa Ironman au Mégadéf’Run de Profondeville

L’ambiance est festive et conviviale. Sur le cinq kilomètres, Walter Roquart franchit la ligne d’arrivée en premier, devant Colin Chevalier et Maxence Tillieux. Chez les filles, le podium est partagé par Justine Massut, Audrey Flahaut et Emma Detrembleur. La plus longue distance de 10 kilomètres est moins populaire, ce qui n’empêche pas Nathan De Bilderling de s’y aligner. «C’est Louise Brouir, dans le comité d’organisation, qui m’a incité à participer. Et même si je suis en prépa pour mon Ironman, je ne voulais pas décevoir ma famille d’adoption, s’amuse le vainqueur. Je pars en tête sur un bon tempo, avant de voir Benjamin Dandoy dans mon rétro à la fin du premier tour. Cela me permet de ne pas m’endormir et de placer quelques relances afin d’éviter qu’il ne revienne à ma hauteur. C’est une belle bagarre.» Benjamin est second, devant Jordan Georges. Pascale Lallemand, Zoé Seutin et Alice Motte complètent le podium.