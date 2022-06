Le SE Jemeppe mise sur le football féminin

L’équipe féminine sera dirigée par un duo très complémentaire. "Nous allons travailler ensemble en semaine. Nous nous verrons le mercredi soir pour lancer les convocations" , précisait le "Mage" Christian Jonet, qui dispose du palmarès féminin le plus fourni en province de Namur.

"Il n’y a pas de T1 et de T2. Il y a un manager et un T1. Christian m’a lancé dans le football féminin. C’est un plaisir de le retrouver. Nous sommes complémentaires" , embrayait Christophe Debras.

Sur le papier, le noyau, même s’il n’est pas définitif, a fière allure. "Le football proposé sera tourné vers l’offensive, ajoutait le manager jemeppois. Nous voulons développer un football vers l’avant. Le but est de marquer un but de plus que l’adversaire. Cette saison sera celle de la transition."

À long terme, le projet sambrien est de rejoindre l’échelon national. Dans cette optique, le club propose une large filière consacrée au football féminin. En plus du festival Foot4Girls, deux équipes entièrement féminines (U8 et U12) seront alignées la saison prochaine. "Le but du pôle féminin est de permettre aux jeunes filles de faire leurs classes en équipes jeunes avant d’intégrer l’équipe première. Les joueuses seront coachées par Sylvianne Mignolet (ex-coach de l’équipe féminine de Grand-Leez B, NDLR) et par Élodie Debuisson. Il est possible que l’on crée une équipe supplémentaire, de foot à cinq par exemple."

Et le président Élie Goffin de conclure. "Nous avons gagné un an sur notre programme. Mais nous ne devons pas brûler les étapes. Cette année sera donc celle de l’apprentissage. Je suis content du recrutement. Le pôle féminin est une plus-value pour le club."

Le Sporting Excel Jemeppe semble prendre de plus en plus d’ampleur.