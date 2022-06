La saison de 3x3 est lancée dans le Namurois

Le lieu est déjà tout trouvé: le tournoi prendra place sur les terrains intérieurs du Mosa Jambes. "À l’assemblée générale du 3 juin, plusieurs clubs étaient intéressés comme Boninne, Rochefort, Belgrade, Sombreffe ou encore Gembloux, ajoute le nouveau membre du CP. Certains disposaient de la salle, mais pas de la buvette, ou inversement. Le Mosa Jambes disposait des deux ce jour-là. Le club mosan n’en est pas à son premier tournoi de 3x3. Nous avons donc convenu d’organiser notre première Coupe dans leurs installations."

«Pas mal pour une première»

Au total, onze équipes messieurs, six équipes dames, six équipes U19/U16 et trois formations en U18 ont été inscrites. "J’aurais espéré huit équipes par catégorie, mais je suis tout de même satisfait du nombre, ajoute-t-il. Pour une première édition, ce n’est pas si mal. Il faut avouer que le timing pour envoyer les mails d’invitation n’était pas parfait. Ils sont partis durant les vacances de Pâques, au moment où les clubs s’inscrivaient pour les play-off.Ils n’avaient pas tous vu l’invitation. On a décidé de prolonger la date butoir et cela a payé. On a eu dix inscriptions de plus en trois semaines."

Au niveau des joueurs, une seule condition est à respecter. Seuls ceux qui sont sur le PC53 d’une équipe provinciale du club inscrit peuvent jouer. "Pour la saison prochaine, nous avons l’intention d’organiser deux Coupes, une comme cette année, et une autre ouverte à tous les joueurs du Namurois, qu’ils soient en provincial ou régional. Ce serait top d’organiser ça sur deux week-ends."

En plus du trois contre trois, des concours de shoots seront aussi organisés ce 26 juin. De quoi permettre aux basketteurs de taper un peu le ballon en attendant la reprise.