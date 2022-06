Jogging de Laforêt: Tanguy Bihain, encore une fois!

Cap sur la huitième manche du Challenge Allure Libre des Ardennes ce samedi à l’occasion du Jogging de Laforêt. Ils sont 92 joggeurs à prendre le départ sur une des deux distances proposées de 5 ou 10 kilomètres. Comme c’est souvent le cas ces dernières semaines, Tanguy Bihain afflige encore une fois une petite correction à ses adversaires, en les devançant largement. « Après une centaine de mètres de course, je prends la tête. Malgré la chaleur, et le petit dénivelé, je parviens à garder mon rythme jusqu’à l’arrivée », commente le vainqueur, qui termine devant Maxime Aubert et Benjamin Thibault, et se prend petit à petit au jeu du Challenge. Chez les filles, la victoire revient à Eve Delmée, qui franchit la ligne en même temps que Marie-Alice Froidmont. Camille Connerotte termine à la troisième place. Sur la plus longue distance, les podiums sont composés d’Alexandre Pochet, Renaud Pierret et Sébastien Rase et de Valentine Godfrind, Delphine Dubois et Régine Baijot chez les dames.