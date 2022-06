Il y aura davantage de concurrence dans le noyau anhétois

Avec le comité, le coach a recruté six joueurs, pour renforcer tous les secteurs. " On a éprouvé des difficultés à concrétiser nos occasions. Avec le retour d’Antoine Dubucq (Sart-Bernard) et l’arrivée de David Maglie (Spy) dans l’entrejeu, on espère être plus réalistes."

De retour de Profondeville, Yohan Dubucq évoluera en défense, tandis que Noa Frérotte (Onhaye B), Clément Beguin (Namur B) et Bastien Granville (Dinant), renforceront les flancs. " Nous avons aussi voulu étoffer le noyau. Avec 24 joueurs, il y aura davantage de concurrence. On vise le tour final et on espère aller le plus loin possible en coupe."

Loris Simon (Chevetogne) et Amory Barbier (Schaltin) ont choisi de changer d’air. Julien Moré rejoint l’équipe B, tandis qu’Alexis Simon range les crampons. Nicolas Puissant continuera d’épauler Éric Jonckers, tandis que Michaël Léonard gérera les entraînements des gardiens. La reprise est fixée au 15 juillet. L’équipe B sera toujours entraînée par Cédric Chapelle. "On doit viser le haut du panier et accrocher une tranche."

Enfin, un double tournoi triangulaire est prévu le 24 juillet, avec les équipes de Lustin, Rhisnes, Evelette, Wépion et Malonne.