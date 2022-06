Fernelmont: ne plus être à court d’effectif

Au programme du dimanche matin, pour les joueurs de Fernelmont-Hemptinne: un petit test à l’effort, préparé par Maxime Vauchel, dans le but d’évaluer la forme de chacun. Benjamin Joine, T1 de l’équipe, tenait à ce que le club engage un préparateur physique, pour mettre toutes les chances de son côté en évitant les nombreux désistements dus à des pépins musculaires ou autres. Comme ce fut le cas lors de la saison précédente. "Notre noyau a été très vite décimé. On s’est vite retrouvés dans des situations où nous n’avions plus assez de noms à mettre sur la feuille de match. C’est également pour cette raison que nous avons autant transféré. Nous avons pertinemment ciblé des joueurs qui correspondent à la mentalité du club, basée sur un esprit familial, ainsi que sur ceux qui performaient déjà dans leurs anciens clubs respectifs, même dans les plus petites divisions. Certains joueurs, faisant déjà partie de la formation, rejoindront le club après la trêve."