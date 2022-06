385 participants, sur un parcours du Viroin toujours aussi agréable

Dix minutes d’avance

La plus longue distance lançait les festivités, dès 9h30, ce samedi matin. Il fallut près de 4h30 à Frédérick Henon pour rallier la ligne d’arrivée. Le Français fut près de dix minutes plus rapide que son principal concurrent, Bertrand François. Stéphane Marchand compléta le podium. Annick Lion décrocha la victoire chez les dames, après un peu moins de 7h d’efforts, devant Sandra Schlossmacher, les deux seules dames engagées.

Domination totale

Sur le 22 kilomètres, Jérôme Ransquin s’isola rapidement en tête, bouclant ce tracé "fatiguant mais toujours aussi beau" en solo, du début à la fin. "La région se prête magnifiquement bien à la pratique du trail et on fait confiance, d’année en année, aux organisateurs pour nous emmener toujours sur des parcours nouveaux et toujours aussi sympas. La victoire fait plaisir, même si partager la course avec quelqu’un aurait été encore plus chouette. Je pense que je pars assez vite, peut-être un peu trop vite, espérant que le deuxième fasse l’effort de revenir, mais cela n’est pas arrivé et je suis resté seul tout au long ", commente le vainqueur, un rien déçu de sa gestion de course.

Le deuxième, durant la course, c’était Sébastien Thonet, qui se contenta finalement de la médaille en chocolat, au profit d’Alexis Tinel et de Bastien Wolf, revenus sur lui en fin de parcours. Chez les dames, c’est une Bruxelloise, Estelle Mallet, qui a commencé la course à pied il y a à peine un an, qui a devancé Lucie Arno et Morgane Hidrio. "C’est une première victoire pour mon quatrième trail. J’apprécie particulièrement l’ambiance de ce Trail de Viroin, très conviviale. Cela me dépayse complètement par rapport à la Forêt de Soignes" , ajoute cette Bruxelloise, originaire du Sud-Ouest de la France.

Parmi les 120 athlètes présents sur le 10 kilomètres, le Français Fabien Mobian se montra le plus efficace pour une vingtaine de secondes et l’emporta devant Thibaut Bastin et François Masson.

Ce fut beaucoup moins disputé du côté féminin. Au terme des 10 bornes, Anne Baud’Huin fut la première à retrouver le parc de Nismes, avant Marie Tenaerts et Marine Beaurir.

Résultats

10 kilomètres

1. Mobian Fabien 00:46:19, 2. Bastin Thibaut 00:46:37, 3. Masson Francois 00:46:59, 4. Roekaerts Maximilien 00:47:32, 5. Vanhoorelbeke Renzo 00:48:51, 6. Michaux Damien 00:51:48, 7. Marchal Cyril 00:52:16, 8. Declerck Peter 00:53:06, 9. Graumann Frederic 00:53:33, 10. Cabaraux Samuel 00:53:34, 11. Fortemps Benjamin 00:54:48, 12. Collart Michael 00:55:19, 13. Fournaise Mathieu 00:55:21, 14. Dardenne Cedric 00:55:38, 15. Doupagne Olivier 00:55:54, 16. Blequit Alex 00:55:58, 17. Patte Melvyn 00:57:32, 18. Leclercq Gaetan 00:57:34, 19. Goffinet Julien-Emmanuel 00:57:39, 20. Dieudonne Francois 00:57:46, 21. Baud’Huin Anne 00:57:48, 22. Deneufbourg Mathieu 00:58:07, 23. Palmers Samuel 00:58:36, 24. Weyne Steve 00:59:13, 25. Scaillet Vincent 00:59:43, 26. Pinget Jean-Francois 01:00:04, 27. Defauw Georges 01:00:20, 28. Leurquin Anthony 01:00:21, 29. Tenaerts Marie 01:00:22, 30. Royer Christophe 01:00:34, 31. Carpent Maxime 01:01:45, 32. Huaux Jean-Francois 01:01:52, 33. Gillet Sebastien 01:01:54, 34. Vander Putten Norman 01:02:06, 35. Binet Loic 01:02:47, 36. Antoine Eddy 01:03:23, 37. Beaurir Nicolas 01:03:31, 38. Beaurir Marine 01:03:41, 39. Mathis Sylvain 01:03:48, 40. Pascoe Emily 01:04:16, 41. Moreau Denis 00:00:45, 42. Paulet Matthieu 01:04:57, 43. Baillet Cedric 01:05:09, 44. Cucha Francois 01:05:09, 45. Poucet Cedric 01:05:15, 46. Mattez Melanie 01:06:46, 47. Michaux Kevin 01:06:46, 48. Servais Thibaut 01:06:49, 49. Nicaise Patrick 01:07:02, 50. Gondry Lea 01:07:44, 51. Van Der Vrecken Olivier 01:07:46, 52. Houdart Sebastien 01:07:51, 53. Henrard Genevieve 01:08:46, 54. Dagnelie Elion 01:09:02, 55. Vandeloise Youri 01:09:12, 56. Prince Michael 01:09:21, 57. Ayouni Abdelkader 01:09:33, 58. Haerens Miel 01:09:34, 59. Haerens Ruben 01:09:35, 60. Mihoub Nora 01:09:41, 61. Delcourt Antoine 01:09:50, 62. Lechat Paul 01:10:13, 63. Derre Sigrid 01:10:15, 64. Fortemps Mathieu 01:10:16, 65. Lemineur Clement 01:10:34, 66. Poucet Julie 01:11:28, 67. Betry Edith 01:11:40, 68. Dereme Maeva 01:12:00, 69. Debeuf Christophe 01:13:49, 70. Stuyven Guy 01:14:14, 71. Thomas Eddy 01:14:59, 72. Maurenne Stephanie 01:15:13, 73. Biron Sabine 01:15:13, 74. Dellis Verset Apolline 01:15:28, 75. Urbain Margaux 01:15:37, 76. Bienaime Christine 01:15:46, 77. Elis Emeline 01:15:47, 78. Delabaere Bruno 01:16:14, 79. De Bruyne Anne 01:16:51, 80. Houdart Sharon 01:17:34, 81. Franssen Jacques 01:18:52, 82. Van Malleghem Sebastien 01:21:55, 83. Dujeux Evelyne 01:22:27, 84. Gille Daniel 01:23:06, 85. Fusella Laetizia 01:24:12, 86. Delandmeter Luc 01:24:12, 87. Daix Christiane 01:24:18, 88. Degrande Stephanie 01:24:31, 89. M’Barki Audrey 01:24:59, 90. Julien Arnaud 01:26:00, 91. Bauduin Aline 01:26:01, 92. Gueriny Eric 01:26:13, 93. Leclerc Laurence 01:26:13, 94. Dupuis Claudine 01:28:08, 95. Gilles Mathilde 01:29:34, 96. Champenois Emeline 01:29:34, 97. Ficheroulle Julien 01:30:57, 98. Bedoret Vincent 01:30:57, 99. Nagy Vincent 01:30:57, 100. Metens Astrid 01:30:57, 101. Siou Yann 01:30:59, 102. Ponsard Antoine 01:30:59, 103. Bekkaye Florine 01:31:15, 104. De Busscher Julie 01:31:56, 105. Barbieri Virginie 01:31:56, 106. Lamarque Christian 01:32:08, 107. Maervoet Christel 01:32:20, 108. Ferrante Fabio 01:32:46, 109. Plaquet Quentin 01:33:26, 110. Delmelle Ingrid 01:33:28, 111. Florek Severine 01:33:30, 112. Renard Steeve 01:33:31, 113. Vandercam Perrine 01:35:42, 114. De Witte Olivier 01:35:42, 115. Mariavelle Jean-Marc 01:35:47, 116. Vannoorenberghe Philippe 01:36:47, 117. Chauvier Catherine 01:39:57, 118. Gillon Karine 01:39:58, 119. Dewaersegger Vincent 01:39:58, 120. Bieswal Frederique 01:39:58

22 kilomètres

1. Ransquin Jerome 01:47:57, 2. Tinel Alexis 01:48:56, 3. Wolf Bastien 01:49:07, 4. Thonet Sebastien 01:49:09, 5. Debroux Jerome 01:50:25, 6. Hubeaux Denis 01:53:44, 7. Nanni Antoine 01:53:46, 8. Bussiere Nicolas 01:54:18, 9. Frennet Gregory 01:55:06, 10. Massin Pierre 01:57:05, 11. Sobry Mathieu 01:58:55, 12. Verpeut Valentin 01:59:31, 13. Mallet Estelle 02:00:03, 14. Guillaume Cyril 02:00:05, 15. Guillemeau Julien 02:00:22, 16. Villet Kevin 02:00:27, 17. Corouge Christophe 02:02:03, 18. Berben Remi 02:02:29, 19. Crouet Michael 02:03:07, 20. Lust Christophe 02:03:28, 21. Marcantonio Matteo 02:03:29, 22. Ponti Angelo 02:03:46, 23. Dedoyard Francois 02:04:16, 24. Tabary Ewald 02:05:10, 25. Xhonneux Marc 02:05:33, 26. Guesse Pierre Yves 02:05:35, 27. Hennebelle Nicolas 02:05:42, 28. Teler Mathieu 02:06:00, 29. Monfort Michael 02:07:03, 30. Defosse Antoine 02:07:16, 31. Lohest Guillaume 02:07:22, 32. Delfosse Antoine 02:07:50, 33. Van De Werve Wauthier 02:07:53, 34. Van De Werve Pierre 02:07:54, 35. Lust Maxime 02:07:59, 36. Hardy Eric 02:08:00, 37. Cordier Nicolas 02:09:33, 38. Vandenbranden Nico 02:10:35, 39. Lust Eric 02:11:11, 40. Marquet Benoit 02:11:58, 41. Rais Habib 02:12:52, 42. Verbist Sebastien 02:14:21, 43. Arno Lucie 02:14:31, 44. Vandeghinste Gregoire 02:14:31, 45. Lagae Alexis 02:14:47, 46. Tang Xiaohua 02:14:55, 47. Zanirato Filippo 02:15:08, 48. Hidrio Morgane 02:15:11, 49. Marchi Stephane 02:15:12, 50. Falize Emile 02:15:55, 51. Cousin Pierre 02:16:37, 52. Lahaut Steve 02:16:54, 53. Urbain Jerome 02:16:58, 54. Samain Anthony 02:17:30, 55. Nicolas Marc-Alfred 02:17:31, 56. Ovlaque Nicolas 02:18:04, 57. Moraux Samuel 02:18:49, 58. Chantier Clement 02:19:56, 59. Doumont Nathalie 02:19:59, 60. Cerqueira Hadrien 02:20:07, 61. Verschaeve Jonathan 02:20:10, 62. Mabillon Helene 02:21:00, 63. Duthoo Frederic 02:21:14, 64. Lorand Jean-Francois 02:21:14, 65. Leroy Luc 02:22:25, 66. Loppe Axel 02:22:29, 67. Terreur Benoit 02:22:40, 68. Arens Sander 02:22:58, 69. Jonckheere Eddy 02:23:06, 70. Stuyven Edith 02:23:08, 71. Van Poucke Cedric 02:23:56, 72. Brunebarbe Joel 02:24:44, 73. Malherbe Guillaume 02:25:01, 74. Vanmaele Didier 02:25:02, 75. Darre Alexandre 02:25:18, 76. Meddah Marouen 02:25:21, 77. Vermeersch Sebastien 02:25:49, 78. Moro Terry 02:25:49, 79. Saineery Samuel 02:26:16, 80. Russotto Vincenzo 02:27:19, 81. Ammendola Antonio 02:27:43, 82. Dagneaux Christophe 02:27:43, 83. Lengrand Clarisse 02:28:43, 84. Cawet Quentin 02:28:47, 85. Rousseau David 02:29:08, 86. Vandenbempt Julie 02:29:17, 87. Musin Renaud 02:29:19, 88. Lete Pascal 02:29:19, 89. Dekoster Pauline 02:29:20, 90. Herbiet Benedicte 02:29:26, 91. Constant Nicolas 02:29:42, 92. Van De Velde Jo 02:30:01, 93. Gillis Kasper 02:30:01, 94. Van Stichel Hughes 02:30:34, 95. Geelen Maarten 02:30:55, 96. Geusens Hendrik 02:30:55, 97. Linder Laurence 02:31:02, 98. Decouvreur Bernard 02:31:41, 99. Allaert Jan 02:31:48, 100. Guerri Fredy 02:32:22, 101. Audran Ophelie 02:32:48, 102. Audran Frederic 02:32:49, 103. Delplace Jean-Noel 02:32:57, 104. Carton Sylvain 02:33:03, 105. Declercq Yannick 02:33:04, 106. Giardina Mario 02:33:26, 107. Leducq Bastien 02:33:26, 108. Nicolas Jerome 02:33:28, 109. Lheureux Francois 02:33:45, 110. Cruc Guy 02:34:11, 111. Fusillier Simon 02:34:12, 112. Saweryniuk Chris 02:34:26, 113. De Clippele Florian 02:34:35, 114. Dehove Luc 02:35:53, 115. Debaise Pascal 02:35:58, 116. Alleaume Christophe 02:36:48, 117. Lefebvre Christel 02:36:53, 118. Caufriez Olivier 02:37:40, 119. Mahy Christophe 02:38:00, 120. Dugauquier Marc 02:39:24, 121. Deschrijver Miguel 02:39:43, 122. Planckaert Guillaume 02:39:43, 123. Goffin Pascal 02:40:09, 124. Tavernier Carole 02:40:27, 125. Gilles Sebastien 02:40:27, 126. Roulle Sebastien 02:41:52, 127. Roland Eglantine 02:43:15, 128. Van Meessche Elyne 02:43:28, 129. Hemel Mike 02:43:30, 130. Minet Virginie 02:43:35, 131. Toivanen Jussi 02:43:42, 132. Manderrier Jean Claude 02:44:12, 132. Deramee Matthieu 02:44:20, 134. Soupart Paul 02:45:40, 135. Marmignon Ary 02:48:00, 136. Grevisse David 02:48:20, 137. Bonjean Antoine 02:48:21, 138. Toneatto Anne-Marie 02:48:44, 139. Cawet Benedicte 02:48:46, 140. Bachy Marie 02:49:14, 141. Degeee Francois 02:49:22, 142. Lacroix Carole 02:49:30, 143. Baland Johan 02:50:25, 144. Devroey Vanessa 02:50:25, 145. Cousin Olivier 02:50:27, 146. Chavepeyer Francois 02:51:00, 147. Godart Alexandre 02:51:00, 148. Vastemans Vincent 02:51:31, 149. Vanoppens Joachim 02:52:40, 150. De Keyser Bruno 02:53:17, 151. Collart Aurelien 02:54:18, 152. Diels Mieke 02:54:33, 153. Degrelle Vincent 02:55:01, 154. Dumont Maryse 02:55:14, 155. De Roeck Bart 02:56:05, 156. Lethe Vincent 02:56:48, 157. De Poorter Natalie 02:57:06, 158. Mathy Francois 02:57:11, 159. Desmet Justine 02:57:15, 160. Heymans Jean Gauthier 02:58:01, 161. Camps Nathaniel 02:58:04, 162. Bruniaux Marie-Odile 02:59:05, 163. Roger Philippe 02:59:05, 164. Stalmans Jack 02:59:43, 165. Ranwez Laurent 03:01:32, 166. Dupont Sven 03:02:47, 167. Torrekens Isabelle 03:03:08, 168. Hocquet Patrice 03:03:08, 169. Lejeune Paul-Patrick 03:05:20, 170. Lejeune Manon 03:05:20, 171. Baudoux Tom 03:05:33, 172. Levacq Guy 03:05:39, 173. Espreux Sebastien 03:06:11, 174. Chaboteaux Clement 03:06:25, 175. Potar Sylvia 03:08:14, 176. Houben Charlotte 03:08:27, 177. Lacroix Bernard 03:08:42, 178. Boulez Kris 03:08:44, 179. Ric Ced 03:11:49, 180. Daix Megan 03:12:18, 181. Dumont Valentine 03:12:19, 182. Gruslin David 03:13:15, 183. Dupuis Yves 03:14:03, 184. Kolenda Stany 03:14:21, 185. Putman Steve 03:14:26, 186. Van Doorsselaere Lissa 03:16:04, 187. Dethier Cedric 03:18:18, 188. Pening Christian 03:18:34, 189. Janssen Sylvie 03:19:59, 190. Edom Melanie 03:19:59, 191. Deloddere Christel 03:19:59, 192. Van Den Bossche Jerome 03:20:21, 193. Ledoux Johnny 03:20:21, 194. Gillain Anne-Francoise 03:22:56, 195. Myant Nathalie 03:22:56, 196. Dujeux Julie 03:22:57, 197. Witry Jean 03:23:03, 198. Ianiri Geraldin 03:24:50, 199. Regnier Annick 03:25:16, 200. De Jonge Valerie 03:25:16, 201. Briquet Geraldine 03:25:17, 202. Vandenbrouck Nadeje 03:25:17, 203. Lepage Helene 03:25:17, 204. Smal Patrick 03:25:17, 205. Bachy Veronique 03:25:18, 206. De Bodt Cecile 03:26:22, 207. Laby Dominique 03:27:27, 208. Destrebecq Marjorie 03:37:04, 209. Grambras Aurelie 03:37:04, 210. De Clippele Bruno 03:37:18, 211. Andre Nathalie 03:37:39, 212. Lefevre Cecile 03:37:40, 213. Notez Nathalie 03:37:41, 213. Duplat Francoise 03:37:41, 215. Dumont Ludivine 03:37:42, 216. Hautecoeur Wivine 03:38:15, 217. Previte Sabrina 03:38:59, 218. Balossier Dominique 03:39:03, 219. Vanderlin Charlene 03:39:06, 220. Saluel Claeys 03:39:11, 221. Balai Ginette 03:39:13

45 kilomètres

1. Henon Frederic 04:29:42, 2. Francois Bertrand 04:38:08, 3. Marchand Stephane 04:40:41, 4. Poucet Antoine 04:50:09, 5. Keuppens Benny 04:52:59, 6. Gaye Jean-Francois 05:04:45, 7. Paulus David 05:07:07, 8. Detrait Hugues 05:11:20, 9. Tenaerts Antoine 05:12:38, 10. Goffin Etienne 05:18:21, 11. Renard Yves 05:18:22, 12. Francois Raphael 05:20:56, 13. Goffin Gilles 05:25:55, 14. Marion Yves 05:29:25, 15. Braem Kevin 05:34:55, 16. Scutenaire Quentin 05:36:00, 17. Jeunehomme Denis 05:36:33, 18. De Wachter Lieven 05:37:33, 19. Stevens Yves 05:37:34, 20. Kindermans Damien 05:37:56, 21. Vervy Quentin 05:41:54, 22. Herbage Theo 05:42:53, 23. Tassiaux Vincent 05:44:51, 24. Journee Eoblie 05:44:51, 25. De Boom Tom 05:44:55, 26. Wolfs Jasper 05:45:50, 27. Vernaillen Frank 05:47:11, 28. Fontaine Gilles 05:50:34, 29. Cuisset Guillaume 05:50:51, 30. Lemoine Fabian 05:52:41, 31. Dujeux Jerome 00:00:45, 32. Bevernaegie Chris 05:57:14, 33. Punchum Tex 06:04:17, 34. Leuvrey Didier 06:16:20, 35. Devriendt Wouter 06:24:00, 36. Lacroix Logan 06:42:13, 37. Scolas Etienne 06:46:31, 38. De Greef Francois 06:48:21, 39. Papegeay Davey 06:49:58, 40. Lion Annick 06:50:05, 41. Vanhees Christopher 07:13:14, 42. Demoulin Steeve 07:29:22, 43. Schils Bruno 07:36:02, 44. Schlossmacher Sandra 07:36:02